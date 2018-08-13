Steam'e zam geliyor!

Evet, Steam zam yapmaya hazırlanıyor. Orantısız bir şekilde yükselen dolar kuru, son bir hafta içerisinde iyice kontrolden çıkarak teknoloji ürünleri başta olmak üzere pek çok ürüne zam gelmesine neden oldu.

Büyük teknoloji markalarının ürünlerine gelen zamlar herkesi şaşırtmış ve sinirlendirmişti. Anlaşılan bunlar daha başlangıç. Uzun yıllardan beri dolar kurunu sabitleyerek Türk oyuncuların gözünde bir kahraman olmayı başaran Steam'de zam uygulamak zorunda kalabilir.

Steam dışındaki oyun marketlerinde oyun fiyatları 500 liralara kadar uzanırken Steam'de durum biraz daha farklı. Belki de oyuncuların kendini iyi hissettikleri sayılı platformlardan birisi diyebiliriz.

Steam oyunlarına zam gelebilir!

2014 yılında Türk Lirasına geçen oyun satış platformu o dönemlerde 2 TL olan dolar kurunu yok sayarak oyun tutkunlarını çok sevindirmişti. Bunca yıldır sürekli yükselen dolar kuruna karşı kulaklarını tıkayan Steam, 1 doların neredeyse 7 TL olduğu günümüzde mecburi bir zam politikası izlemek zorunda kalabilir.

Normal ülkelere nazaran çok daha uygun fiyatlı oyun satın almamızı sağlayan Steam’in uygulayacağı olası zam miktarı zamın uygulandığındaki dolar kuruna göre muhtemelen daha düşük tutulacaktır.

Kaynak: Teknolojioku

