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Steam’in vazgeçilmez oyunu artık ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Bir neslin unutulmaz oyunu Hitman, Steam ücretsiz oyunlar kampanyasına dahil oldu. Steam’de 13 TL’ye satılan Hitman Episode 3: Marrakesh oyunu ücretsiz olarak indirmeye sunuldu. Peki Hitman Episode 3: Marrakesh nasıl indirilir?

Steam’in vazgeçilmez oyunu artık ücretsiz!

Hitman birçok insanın en güzel dönemlerini bilgisayar başında geçirdiği o müthiş oyun… Ajan 47’nin episodik yaşamını konu edinen efsane oyun, geçtiğimiz dönemlerde Steam’in de vazgeçilmez oyunlarından biri oldu. Bu da onu Steam’in yeni ücretsiz oyun kampanyasının ana oyunu yapmaya yetti.

HİTMAN EPİSODE 3 STEAM’DE ÜCRETSİZ OLDU

Hitman Episode 3: Marrakesh oyunu, Steam’in ücretsiz oyunları arasına girdi. Steam’de 13 TL’ye satılan 2016 yapımı oyun artık Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Oyunu indirmek ise oldukça basit. Tek yapmanız gerek HITMAN Steam sayfasına gitmek ve ardından oyunu oyna butonuna tıklamak. Ardından Hitman Steam kütüphanenizde oynamanız için sizi bekliyor olacak. Üstelik oyunu oynamak için herhangi bir süre kısıtlaması yok. Ancak aynı şeyi oyunu indirmek için söyleyemeyeceğiz.

hıtman

ÜCRETSİZ HİTMAN STEAM’DEN NASIL İNDİRİLİR?

Steam tarafından ücretsiz yapılan Hitman Episode 3’ü indirmek için 13 gününüz var. 13 gün içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz oyunu ücretsiz bir şekilde satın almış olacaksınız. İndirecek olanlara şimdiden iyi oyunlar!

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