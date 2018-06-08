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Steam sil baştan değişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Steam mağaza politikalarını değiştiriyor. Yeni politikaya göre Steam’in sahibi Valve, Steam’de yayınlanan oyunlara karışmayacak, oyunlara karşı daha özgürlükçü bir tavır sergileyecek.

Steam sil baştan değişiyor!

Steam son zamanlarda büyük eleştiriler alıyordu. Bu eleştirilerin nedeni Steam yönetiminin geçtiğimiz günlerde uygunsuz içerikler barındırdığı söylenen bir online kitabı engellemesiydi. Ünlü online oyun mağazası, gelen eleştirilerin ardından mağaza politikasını değiştirmeye karar verdi.

STEAM OYUNLARINA 2 KRİTER GELİYOR

Oyuncuların uğrak yeri olan Steam, bundan böyle oyunları ve diğer tüm içerikleri sadece 2 kriterden geçirecek. Eğer bir içerik yasalara aykırı bir bölüm bulunduruyorsa ve içerik kullanıcılarını ‘’trollüyorsa’’ Steam’in kriterlerinden geçemeyecek. Bunun dışında kalan tüm oyun ve içerikler Steam’den onay alacak. Peki kullanıcıları rahatsız eden içerikler ne olacak?

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OYUNLARI SADECE STEAM KULLANICILARI ENGELLEYEBİLECEK

Steam’de yer alan rahatsız edici içerikler, kullanıcılar tarafından engellenebilecek. Yani günümüzdeki birçok uygulamada olduğu gibi rahatsız edici içerikler kişinin isteği takdirde gösterilmeyecek. Steam’in sert politikasından vazgeçip daha ılımlı bir politika izlemesi oyuncular ile Steam arasında olumlu bir etki yaratacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Valve Steam Steam mağaza politikası oyun

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