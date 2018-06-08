Steam sil baştan değişiyor!

Steam son zamanlarda büyük eleştiriler alıyordu. Bu eleştirilerin nedeni Steam yönetiminin geçtiğimiz günlerde uygunsuz içerikler barındırdığı söylenen bir online kitabı engellemesiydi. Ünlü online oyun mağazası, gelen eleştirilerin ardından mağaza politikasını değiştirmeye karar verdi.
Oyuncuların uğrak yeri olan Steam, bundan böyle oyunları ve diğer tüm içerikleri sadece 2 kriterden geçirecek. Eğer bir içerik yasalara aykırı bir bölüm bulunduruyorsa ve içerik kullanıcılarını ‘’trollüyorsa’’ Steam’in kriterlerinden geçemeyecek. Bunun dışında kalan tüm oyun ve içerikler Steam’den onay alacak. Peki kullanıcıları rahatsız eden içerikler ne olacak?
Steam’de yer alan rahatsız edici içerikler, kullanıcılar tarafından engellenebilecek. Yani günümüzdeki birçok uygulamada olduğu gibi rahatsız edici içerikler kişinin isteği takdirde gösterilmeyecek. Steam’in sert politikasından vazgeçip daha ılımlı bir politika izlemesi oyuncular ile Steam arasında olumlu bir etki yaratacaktır.
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