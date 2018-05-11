Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı

PC oyuncularının merakla beklediği Steam üzerindeki yaz indirimleri için geri sayım başladı. Yüzlerde oyunda %80’e varan indirimlerin yer aldığı yaz indirimleri, Steam Database Twitter hesabına göre 21 Haziran günü başlayacak.
21 Haziran’da başlayacak olan yaz indirimlerinin henüz ne zaman biteceği bilinmiyor. Bu indirim kampanyasında; Far Cry 5, PUBG, Grand Theft Auto V, FM 2018, Devil May Cry HD Collection, FF XV, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter, CS:GO, Hitman ve Tomb Raider serisi gibi oyunların indirime girmesi bekleniyor.
Şimdilik indirime girecek oyunların belli olmadığını belirtelim. Eğer PC oyuncusuysanız, oyun almak için bizce biraz daha bekleyin.
Oyunların neredeyse yok pahasına satıldığı yaz indirimleri sayesinde, Steam kütüphanenizi daha uygun fiyata genişletebilirsiniz.
Bakalım bu yılki yaz indirimleri, oyuncuları tatmin edecek mi? Bekleyip göreceğiz.
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum