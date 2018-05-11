Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı

PC oyuncularının merakla beklediği Steam üzerindeki yaz indirimleri için geri sayım başladı. Yüzlerde oyunda %80’e varan indirimlerin yer aldığı yaz indirimleri, Steam Database Twitter hesabına göre 21 Haziran günü başlayacak.

21 Haziran’da başlayacak olan yaz indirimlerinin henüz ne zaman biteceği bilinmiyor. Bu indirim kampanyasında; Far Cry 5, PUBG, Grand Theft Auto V, FM 2018, Devil May Cry HD Collection, FF XV, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter, CS:GO, Hitman ve Tomb Raider serisi gibi oyunların indirime girmesi bekleniyor.

Şimdilik indirime girecek oyunların belli olmadığını belirtelim. Eğer PC oyuncusuysanız, oyun almak için bizce biraz daha bekleyin.

Oyunların neredeyse yok pahasına satıldığı yaz indirimleri sayesinde, Steam kütüphanenizi daha uygun fiyata genişletebilirsiniz.

Bakalım bu yılki yaz indirimleri, oyuncuları tatmin edecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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