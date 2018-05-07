Stephen Hawking’in son teorisi: Evren sonsuz değil!

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 14 Mart 2018‘de gözlerini yaşama yummuştu. Bu zamana kadar üzerinde çalıştığı teoriler ile bilim dünyasına yön veren Stephen Hawking’in, yaşamını yitirmeden önce üzerinde çalıştığı son teori bugün ortaya çıktı.
Stephen Hawking son teorisi ile evrenin sanıldığının aksine sonsuz olmadığını ispatlamaya çalışıyormuş. Stephen Hawking, 1983 yılında Amerikalı fizikçi James Hartle ile sonsuz evren teorisini ortaya koymuş ve evrenin sonsuz olduğunu çünkü zamanın tıpkı bir küre gibi kendi kendine büküldüğünü söylemişti.
Stephen Hawking’in bilim partneri Belçika’daki Leuven Üniversitesi‘nde görev yapan teorik fizikçi profesör Hertog, Hawking’in bu teori hakkındaki düşüncelerinden vazgeçtiğini, son dönemlerinde evrenin sonunun olduğunu ispatlamak için çalıştığını dile getirdi.
Hawking’in son teorisine göre; evrenin başladığı zaman olan 13.8 milyar yıl önce evrenin sınırları çizilmiş. Evrenin sınırlarının bittiği noktada uzay ve zaman kavramları dahil olmak üzere hiçbir şey yok.
Ünlü fizikçinin 1983 yılında savunduğu teoriden vazgeçmesinde yaşanan teknoloji ve bilim alnındaki gelişmelerin büyük rol oynadığı düşünülüyor. Hawking vefat ettiği için bu yeni teoriyi bilim partneri profesör Hertog‘un devam ettirmesi bekleniyor.
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