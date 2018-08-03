1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olarak tarihe geçen Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 55 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Jobs’un kızı Lisa Brennan Jobs, babasıyla olan zorlu ilişkisini anlattığı “Small Fray” isimli bir kitap yazdı. Kitapta babasının hayatının son dönemlerine ışık tuttuğunu belirtilen Brennan Jobs, Apple kurucusunu başarı yakaladıkça şeytanlaşan bir insan olarak tanımladı.
Steve Jobs'un kızına göre babası şeytanlaştı
Jobs’un 1978 yılında, kız arkadaşı Chrisann Brennan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Brennan Jobs 4 Eylül’de çıkacak kitabı Small Fry’da babası tarafından reddedilişini ve onunla yaşadığı karmaşık ilişkiyi anlattı. “Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu” diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.
Bir ressam olan annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs’un kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini aktaran Brennan Jobs sözlerine şöyle devam etti: “Elbette ikisinin de mutlu olduğu zamanlar vardı. Annem bana hamileyken, ikisi bir isim kitapçığı alıp, bir parktaki banka oturdular. Sayfalarını karıştırdıklarında akıllarındaki ismi bir türlü bulamadılar. O sırada annem Lisa adını önerdi ve babam bunu kabul etti.”
Brennan Jobs, babasının Apple’ın ürettiği Lisa isimli ilk kişisel bigisayarına kendi ismini verdiğini ise sürekli inkar ettiğini açıkladı. “Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Onlar plastik kasalar içinde sabit metal parçalara ve parıltılı çizgilere sahiptiler. Çocukken bu bilgisayar sayesinde babama bağlı olmayı hissetmek güzeldi. Bu, her ne kadar istemesem de, bir şekilde bu dünyaya ve makinelere de bağlandığım anlamına geliyordu. Hepsinin bir parçasıydım.”
Brennan Jobs, yazdığı kitapta 2011 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybeden babasının son zamanlarında da kendisine aksi davranmaya devam ettiğini bildirdi.
Başarıyı yakaladıkça şeytanlaşıyordu
“Onu ziyarete gitmiştim. Bana tuvalet gibi koktuğumu söyledi. Kullandığım gül kokulu sprey yüzünden kanser olduğunu ima etti. Bir keresinde ise işi bittikten sonra Porsche’sini alıp alamayacağını sordum. Keskin bir ses tonuyla bana 'Hiçbir şey almayacaksın, beni anladın mı?' dedi.”
Yıllarca Lisa'nın kızı olduğunu inkar etti
Steve Jobs, kızı Lisa Brennan Jobs’u 9 yaşındayken kabul etti ve ondan özür diledi. Jobs'un kendisini kabul edene kadar 6 kez zorla DNA testine götürüldüğünü belirten 40 yaşındaki gazeteci-yazar, babasıyla hayatı boyunca inişli-çıkışlı bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi. Brennan Jobs, Apple kurucusunu başarı yakaladıkça şeytanlaşan bir insan olarak tanımladı.
Kaynak: Teknolojioku
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