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Street Fighter dizi oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Dövüş oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Street Fighter, seneler sonra tekrardan izleyicilerle buluşacak. Hatırlanacağı üzere efsane oyun 1994 senesinde beyaz perdeye uyarlanmıştı. Bu uyarlamada Jean Claude Van Damme, Kylie Minogue, Raul Julia gibi dönemin gözde isimleri rol almıştı.

Street Fighter dizi oluyor!

Kısa bir süre önce internet üzerinden Street Fighter Assassin’s Fist isimli mini bir dizi yayınlanmıştı. Capcom bu diziyi yapan ekibi de yanına alarak Entertainment One’ın kapısını çaldı.

Capcom’un SF markasının patronu olan Yoshinori Ono, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Assassin’s Fist ekibinin yeni Street Fighter dizisi için Entertainment One ile birlikte çalışacağını onayladı.

Üstelik TV dünyasının önemli isimlerinden biri olan Mark Gordon’un da bu ekibe eşlik edeceği belirtiliyor.

Serinin 1991 yılında yayınlanan World Warrior isimli 2. oyununu konu edinmesi beklenen dizide, Ryu, Ken, Guile, Chun-Li, M.Bison ve Honda gibi isimlerin bulunması bekleniyor. Capcom’un dizinin tutması durumunda daha fazla SF dövüşçüsünü diziye entegre edebileceği belirtiliyor.

Şimdilik dizide hangi oyuncuların yer alacağı ise kesinlik kazanmış değil. Keza henüz dizinin senaryosunun bile emekleme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Street Fighter’ın TV dizisinin yayın tarihi henüz belli olmasa da kulislerde konuşulan tarihin 2019 olduğu iddia ediliyor. Bakalım efsane oyun serisinin dizisi beklenileni verebilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
Street Fighter televizyon dizisi teknoloji

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