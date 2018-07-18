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Sudan ucuz fiyata sahip Nokia X5 tanıtıldı! Nokia X5 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

HMD Global çatısı altında faaliyetlerine devam eden Nokia, uzun zamandır gündemi meşgul eden akıllı telefon modeli Nokia X5’i Çin’de tanıttı. Nokia X5’in özelliklerine ve fiyatına bakılırsa piyasayı oldukça sarsacak.

Sudan ucuz fiyata sahip Nokia X5 tanıtıldı! Nokia X5 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Nokia X5 Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte kamuoyuna duyuruldu. Bazı özellikleri kırpılarak oldukça iddialı bir cihaz haline gelen Nokia X5 özellikleri ve fiyatı ile tercih edilesi bir model olmayı başarmış gibi görünüyor.

NOKİA X5 ÖZELLİKLERİ

Nokia’nın en yeni akıllı telefonu Nokia X5’te 5.86 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde çentikli bir ekran var. Bu ekranın altında ise alışılmışın dışında bir Snapdragon serisi işlemci değil MediaTek serisi bir işlemci yatıyor.

Gücünü MediaTek Helio P60 işlemcisinden alan Nokia X5’te modele göre 3GB veya 4GB RAM yer alıyor. Micro SD kart slotu da cihazda kendine yer buluyor. Telefon gücünü ise 3060 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor. Gelelim telefonun kameralarına.

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Nokia X5 bir gelenek olarak çift arka kameraya sahip. Akıllı telefonun arka kısmında yer alan çift kamera tasarımı, 13MP+5MP olmak üzere 2 farklı çözünürlük sunuyor. Nokia X5’in ön tarafında ise 8 MP değerinde bir ön kamera var.

NOKİA X5 FİYATI

Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Nokia X5’in Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Telefonun 3GB RAM/32GB dahili hafızaya sahip modeli 150 dolardan 4GB RAM/64GB dahili hafızaya sahip modeli ise 210 dolardan satışa çıkacak. Telefon ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Ancak bilemiyoruz, telefon diğer ülkelere de gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
HMD Global Nokia Nokia X5

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