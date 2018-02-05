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Super Mario filmi geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:01 | Son Güncelleme

Nintendo, Minionlar animasyon serisine imza atan Illumination Entertainment ile anlaştı. Super Mario filmi geliyor.

Super Mario filmi geliyor!

Sene 1993. Ülkemizde “televizyon atarisi” olarak da adlandırılan oyun konsolları giderek yaygınlaşmakta, özellikle de Super Mario Bros. oyunu çokça oynanmaktadır. Nasıl oynanmasın ki, bir “demirbaş” olarak neredeyse tüm konsolların yanında gelen oyun oluyor kendisi. Bu popülarite tabii ki tüm dünyada sağlanıyor ve oyunun bir de filminin yapılması kararlaştırılıyor. Böylece aynı isimli film, 28 Mayıs 1993’te vizyona giriyor ve “Tarihin en kötü filmlerinden bir tanesi” olarak kayıtlara geçiyor. Sonrasında hazırlanan her oyun uyarlaması film için “Umarız Supe Mario Bros. kadar kötü olmaz” temennisinde bulunuluyor. Ve şimdi… Yani 2018…

Nintendo’dan gelen resmi açıklamada, firmanın yeni bir Super Mario filmi yapmak için Illumination Entertainment ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu film stüdyosu daha önce Despicable Me, Minions ve The Secret Life of Pets gibi yapımlara imza atmıştı. Dolayısıyla bu yeni Mario filminin de “animasyon filmi” yapılması gündemde. Filmin yapımcı koltuğunda karakterin yaratıcısı Shigeru Miyamoto ve Chris Meledandri de var. Yayıncı stüdyo ise, Universal Pictures olacak. Henüz çıkış tarihi ve konu hakkında bir detay ise paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Super Mario teknoloji

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