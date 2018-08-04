Surface Go Avrupa’da satışta!

Tablet pazarının son bir kaç yılda oldukça daraldığı inkar edilemez. Sektörün geneline baktığımızda bir çok üreticinin tablet pazarından çekildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yine de daralan hacme rağmen tablet pazarına yeni modeller sunan firmalar da yok değil. Nitekim Microsoft da bunlardan biri.

Microsoft, geçtiğimiz ayın başlarında uygun fiyatlı tableti Surface Go’yu tanıtmıştı. İlk olarak Amerika’da ön siparişe sunulan Surface Go sonrasında ise 25 ülkede de daha satışa çıkmıştı.

Microsoft 10 Temmuz’da Avusturya, Yeni Zelenda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Polonya, Tayvan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Malezya’da ön siparişe sunulan Surface Go’nun gönderimlerine başlanacağını açıkladı.

Henüz ülkemizde satışa sunulmamış olan SurfaceGo’nun Avrupa fiyatı 400 dolar civarında. Muhtemelen bu tabletin ülkemizdeki fiyatı yine 3000TL civarında olacaktır. Çünkü dolar artık 5TL bandını da geçmiş durumda. Malum yüzde 25 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 6’lık TRT payını da hesaba kattığımızda tabletin fiyatı 3000TL’yi de geçebilir.

Zaten Türkiye’de tablet satışlarının çok üst seviyelerde olduğunu söylemek doğru olmaz. Genel olarak düşük fiyatlı tabletle, çocukları eğlendirmek için satın alınıyor. Dolayısıyla Microsoft’un yeni tabletini Türkiye’de satışa sunmaması çok da şaşırtıcı değil.

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