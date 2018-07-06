Surface önümüzdeki yıl geliyor

Microsoft’un katlanabilir telefonu, şu sıralar teknoloji dünyasında çok popüler. Heyecan verici konsept fotoğrafları, API değişiklikleri arkası arkasına basında yer alıyor. Şimdi ise çıkış tarihi ve diğer detaylar ortaya çıktı.
Microsoft da Samsung gibi bu yenilikçi teknolojiyi 2019 yılında kullanıcılara sunacak. Cihaz için bu yıl sonunda çıkabilir hayali son detaylarından ardından suya düştü. Zira söylenenlere göre yazılım hazır değil.
Tahmin edeceğiniz üzere özel cihaz için özel yazılım&API desteği çok önemli. Birkaç farklı senaryo ile kullanılabilecek olan Surface’in ne kadar çok uyumlu yazılımı olursa, o kadar işlevsel hale gelecektir.
Temeli Windows’a, yonga seti Qualcomm’a (Snapdragon 850 olabilir) dayanacak olacak cihazın açık haliyle tablet boyutlarında olacağı, katlandığında ise küçük ekranlı bir telefona dönüşeceği söyleniyor. Panel üretimi üstlenen firma ise kuvvetle muhtemelen LG olacak.
Microsoft dışında Huawei ve Samsung da bu işin sıkı şekilde peşinde. Samsung’un şubat ayında duyuracağı Galaxy X‘in dışında, diğer iki modelin yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
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