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Surface Phone çok farklı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Microsoft’un uzun süredir gündemde olan yeni mobil cihazı Surface Phone sonunda resmiyet kazandı. Proje, Microsoft yazışmalarında görüldü.

Surface Phone çok farklı olacak

Bildiğiniz gibi Microsoft’un akıllı telefon pazarına devrim yaratacak yeni bir cihazla geri döneceği uzun süredir konuşuluyor. Surface Phone olarak bilinen bu projenin bilindik anlamda bir akıllı telefon olmayacağı, bunun yerine yeni bir mobil cihaz kategorisi ortaya çıkaracağı konuşuluyor. Microsoft ise bu proje hakkında sessizliğini koruyor.

Ancak sızdırılan yeni belgeler, projenin sonunda resmiyet kazanmasını sağladı. Geçtiğimiz günlerde Microsoft yöneticilerinin bazı e-mailleri internete sızdırıldı. Bu iç yazışmalarda Andromeda kod adıyla bilinen Surface Phone’un yer alması, projenin istemeyerek de olsa resmiyet kazanmasını sağladı.

Microsoft yöneticilerinin yazışmaları, Andromeda’nın cepte taşınabilir bir cihaz olacağını gösteriyor. Yöneticilerin projeden akıllı telefon olarak bahsetmesi daha önce çıkan söylentileri doğruluyor.

Çift ekranlı bir tasarıma sahip olacak cihazın farklı şekillerde kullanılabileceği ve bu sayede akıllı telefon ile PC arasındaki ayrımı büyük ölçüde ortadan kaldıracağı söyleniyor.

Yine bu yazışmalar bir süre önce yayınlanan konsept çizimlerinin telefonun tasarımını doğru şekilde yansıttığını ortaya çıkardı. Çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil. Ancak şu ana kadar çıkan bilgiler Microsoft’un yeni mobil cihazını bu yıl bitmeden tanıtacağını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Surface Phone Microsoft

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