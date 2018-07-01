Surface Phone yine sızdı

Mobil cihaz tarafında büyük bir hezimet yaşayan ve Nokia'dan satın aldığı Windows Phone'lu telefon birimini kapatıp bu ürünlerin üretimini de sonlandıran Microsoft'un Surface Phone isimli esrarengiz bir telefon geliştirdiği bilinen bir gerçek. Firma bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da ortaya çıkan bazı bilgiler çalışmaları doğruluyor.
Surface Phone sızdı
Kod adı Andromeda olduğu bilinen mobil cihazla ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. The Verge'ün haberine göre Surface Phone ismine sahip olması beklenen cihaz, telefonla tablet arası bir ürün olacak. İki ekranı bulunacak cihazın katlandığında cebe sığabileceği ve telefon boyutlarında bir ürün olacağı düşünülüyor.
Haberin detaylarına göre sızan bir e-postadaki bilgilerde cihazın tablet bilgisayar ile telefon arasında bir ürün olması bekleniyor. Mobil cihaz deneyimi ile bilgisayar deneyimini harmanlaması beklenen ürünün 2 yıldır geliştirildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ürünle ilgili patentlerin de ortaya çıktığı biliniyor ve resmi olarak açıklanmasa da prototip bir modelin Microsoft bünyesinde test edildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.
Test ürününün ARM işlemci kullandığı ancak nihai üründe Intel ya da Snapdragon mobil işlemcilerinin kullanılabilme olasılığının olduuğu da haberde verilen bir iddia. Microsoft'un hali hazırda satışta bulunan Surface bilgisayar modellerinin küçük bir sürümü olması beklenen Surface Phone muhtemelen Windows işletim sistemi kullanacak. Microsoft daha önce Surface Mini isimli bir cihaz geliştirmiş ancak bu cihazı seri üretime sokmadan projeyi sonlandırmıştı. Benzer bir durumun Surface Phone modelinin başına gelme ihtimali de bulunuyor.
Kaynak: Teknolojioku
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