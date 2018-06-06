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Sürprize hazır olun: NASA Mars’ta tarihi ‘bir şey’ keşfetti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Kızıl Gezegen Mars’a gönderdiği uzay aracı Curiosity insanlık için önemli bir ‘şey’ keşfetti. Keşfettiği şey hakkında ufacık bir bilgi bile vermeyen NASA, 7 Haziran’da basın toplantısı düzenleyerek bu önemli haberi dünya kamuoyuyla paylaşacak.

Sürprize hazır olun: NASA Mars’ta tarihi ‘bir şey’ keşfetti!

Mars NASA’nın son zamanlardaki en büyük hedeflerinden biri. Curiosity uzay aracı ile Kızıl Gezegen’de bir yaşam bulgusu arayan NASA’nın bu arayışları mutlu sonla bitmiş olabilir. Zira Amerikan uzay ajansı, Kızıl Gezegen’e gönderdiği Curiosity uzay aracının Mars yüzeyinde çok önemli bir şey keşfettiğini duyurdu.

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NASA MARS HAKKINDAKİ BİLGİLERİ YARIN AÇIKLAYACAK

Curiosity’nin Mars’ta buldukları hakkında şimdilik bilgi vermeyen NASA, uzay aracının Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bulduklarını 7 Haziran Perşembe Günü TSİ 21:00’da yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak. Basın toplantısını bizzat NASA’nın Maryland’daki Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli olan Güneş Sistemi Keşif Bölümü Başkanı Paul Mahaffy, araştırma uzmanı Jen Eigenbrode ve Mars Bilim Laboratuvarı Proje Yöneticisi Chris Webster yapacak. Bu önemli etkinlik NASA’nın resmi YouTube adresinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Peki akıllardaki soruya gelelim; NASA Mars’ta ne bulmuş olabilir?

NASA KIZIL GEZEGEN MARS’TA NE BULDU?

Kızıl Gezegen’de NASA’nın yaşam bulgusu aradığını söylemiştik. NASA gezegenin derinliklerinde su izine rastlamış ya da direkt olarak su bulmuş olabilir. Uzay ajansının Mars’ta yaşayan bir mikroorganizmayı bizlerle paylaşması da olası. Her ne olursa olsun, NASA’nın devrimsel olduğunu söylediği bu şey Mars’ta yaşam olabileceğine dair olan umutları arttırıyor. Bakalım yarın akşam NASA insanlık için hangi büyük haberi verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Mars Kızıl Gezegen

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