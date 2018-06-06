Sürprize hazır olun: NASA Mars’ta tarihi ‘bir şey’ keşfetti!

Mars NASA’nın son zamanlardaki en büyük hedeflerinden biri. Curiosity uzay aracı ile Kızıl Gezegen’de bir yaşam bulgusu arayan NASA’nın bu arayışları mutlu sonla bitmiş olabilir. Zira Amerikan uzay ajansı, Kızıl Gezegen’e gönderdiği Curiosity uzay aracının Mars yüzeyinde çok önemli bir şey keşfettiğini duyurdu.

NASA MARS HAKKINDAKİ BİLGİLERİ YARIN AÇIKLAYACAK



Curiosity’nin Mars’ta buldukları hakkında şimdilik bilgi vermeyen NASA, uzay aracının Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bulduklarını 7 Haziran Perşembe Günü TSİ 21:00’da yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak. Basın toplantısını bizzat NASA’nın Maryland’daki Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli olan Güneş Sistemi Keşif Bölümü Başkanı Paul Mahaffy, araştırma uzmanı Jen Eigenbrode ve Mars Bilim Laboratuvarı Proje Yöneticisi Chris Webster yapacak. Bu önemli etkinlik NASA’nın resmi YouTube adresinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Peki akıllardaki soruya gelelim; NASA Mars’ta ne bulmuş olabilir?

NASA KIZIL GEZEGEN MARS’TA NE BULDU?



Kızıl Gezegen’de NASA’nın yaşam bulgusu aradığını söylemiştik. NASA gezegenin derinliklerinde su izine rastlamış ya da direkt olarak su bulmuş olabilir. Uzay ajansının Mars’ta yaşayan bir mikroorganizmayı bizlerle paylaşması da olası. Her ne olursa olsun, NASA’nın devrimsel olduğunu söylediği bu şey Mars’ta yaşam olabileceğine dair olan umutları arttırıyor. Bakalım yarın akşam NASA insanlık için hangi büyük haberi verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.

