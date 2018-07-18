Suudi Arabistan'dan yeni yasak!

Suudi Arabistan birçok oyuna ülke genelinde yasak getirdiğini duyurdu. Bu yasağın ana kaynağı ise Mavi Balina.

Aslına bakarsanız hükümetlerin Mavi Balina'yı oyun yerine koyarak diğer video oyunlarını hedef seçmesi o kadar saçma bir durum ki... Oyun kelimesi maalesef birçok ülke tarafından aynı kefeye konulabiliyor diğer uygulamalar ile. İntihar oyununun yapımcısı, Rus Philipp Budeikin yakalansa da Mavi Balina henüz internet aleminden temizlenebilmiş değil.

Bunun sonucunda ise ne yazık ki istenmeyen sonuçlar ile hala karşılaşabiliyoruz.

Ülkede iki çocuğun kendilerini Mavi Balina yüzünden öldürdüğü iddiaları, Suudi Arabistan'da birçok popüler oyuna yasak getirilmesi ile sonuçlandı. Suudi Arabistan'ın Görsel ve İşitsel Medya Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, belirsiz kural ve yönetmelik ihlalleri nedeniyle Grand Theft Auto V, Assassins Creed 2 ve Witcher gibi ünlü oyunların da aralarında bulunduğu 47 oyunu yasakladığını açıkladı.

Her ne kadar bu karara karşı oyuncu tayfası isyan etsede yapacak bir şey yok maalesef. Bu karara varan hükümet çalışanları keşke o iç dünyayı anlayacak insan topluluğı tarafından yönetilse diye düşünmeden kendimizi alamıyoruz sadece.

Kaynak: Teknolojioku

