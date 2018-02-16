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SWIFT'e girdiler, bankadan 6 milyon dolar çaldılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:25 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası, uluslararası para aktarım sistemi SWIFT'e saldırı düzenleyen hacker'ların 6 milyon dolar çaldıklarını açıkladı.

SWIFT'e girdiler, bankadan 6 milyon dolar çaldılar

Geçen yıl düzenlenen saldırıyı açıklayan Rusya Merkez Bankası, olayı "SWIFT sistem operatörüne düzenlenen başarılı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Saldırı sonucu çalınan para miktarının 339,5 milyon ruble (yaklaşık 6 milyon dolar) olduğunu belirten yetkililer, daha fazla detay vermedi.

Mesajlaşma sistemiyle günde trilyonlarca dolar aktaran SWIFT'in sözcüsü Natasha de Teran da konu hakkında yorum yapmadı, ancak şunları söyledi: "Potansiyel bir dolandırıcılık/sahtecilik durumu bize bildirildiğinde, etkilenen kullanıcılara ortam güvenliğini sağlamak için yardım ediyoruz."

SWIFT üzerindeki saldırıların sayısı artıyor. Geçen aralık ayında, Rus devlet bankası Globex'i de SWIFT üzerinden soymaya çalışan hacker'lar 55 milyon ruble çalmaya çalışmıştı. Şubat 2016'da ise hacker'lar Bangladeş Bankası'ndan 81 milyon dolar çalmıştı.

Kuruluş saldırı sayısı ya da kurbanlar hakkında bilgi vermedi, ancak daha önce Tayvan'daki Far East International Bank ve Nepal'deki NIC Asia Bank'teki olaylarda olduğu gibi, bu bilgiler bazı durumlarda gün ışığına çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SWIFT teknoloji

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