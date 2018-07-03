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Takipçilerinize Instagram hikayenizde soru sorun!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Her geçen gün daha da popülerleşen ve kullanıcı sayısını artıran Instagram, yenilikler konusunda dur durak dinlemiyor. Şimdi de soru sorma özelliği kullanıma sunuldu.

Takipçilerinize Instagram hikayenizde soru sorun!

Daha önce kullanıma sunulan anketler, emoji barları fazlasıyla beğenmişti. Eklenen gif’ler ve etiketlerle de her geçen gün daha interaktif hale gelen Instagram hikayeleri, benzer yeni bir özelliği daha kullanıma açıyor. Artık takipçilerinize açık uçlu sorular sorabileceksiniz. Yani sorduğunuz soruya insanlar istedikleri uzunlukta istedikleri cevapları yazabilecekler. Anket yapma özelliğinin devamı niteliğindeki bu yeni detay, yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. İlk aşamada kimi Android kullanıcıları özelliğe erişebildiklerini söylüyorlar.

Facebook’un sosyal mecrası, 400 milyonu aşan günlük kullanıcı sayısıyla en iddialılar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan IGTV de, firmanın kapsamını geliştirme açısından önemli bir noktada. Zira Instagram, mevcut uygulama içerisinden konsepti gereği en fazla 1 dakikalık videolara izin veriyor. Yeni platformda ise 10 dakika ve 1 saatlik sınırlar bulunuyor. Şirketin ayrıca, şu sıralar müzikli sticker’ları da çoğu kullanıcı için kullanıma açtığı biliniyor.

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