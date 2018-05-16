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Tam 515 beygir gücünde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in üçüncü AMG GT modeli geliyor. Yeni Mercedes-AMG GT S Roadster, mevcut AMG GT ve GT C modellerinin arasında yer alacak.

Tam 515 beygir gücünde!

Mercedes-Benz’in AMG GT otomobil serisine katılmaya hazırlanan Mercedes-AMG GT S Roadster, performans ve fiyatı ile mevcut 469 beygir gücündeki GT ve 549 beygir güç çıkışına sahip yüksek performanslı GT C arasındaki model açığını doldurmak üzere geliştirildi. Cabrio supercar diye tabir edebileceğimiz bu model Temmuz ayında yola çıkacak.

GT S, sekiz silindirli çift turbolu güçlü motoru ile 0-100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede çıkarken maksimum 308 km/s hıza ulaşabiliyor. Araç GT serisinin tamamında olduğu gibi yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor. Ayrıca mevcut GT Roadster modellerinde standart olarak bulunmayan elektronik sınırlı kayma özelliğine sahip diferansiyel ve adaptif kontrol GT S ile birlikte standart olarak sunulacak.

Yeni Mercedes-AMG GT S Roadster ile birlikte yeni paketler de kullanıcıların isteğine sunulacak. Bu bağlamda sürüş deneyimini daha fazla önemseyen kullanıcılar için sunulacak yeni “AMG Dynamic Plus” paketi ile araç daha sert süspansiyon sistemi ve daha hızlı tepkiler veren direksiyon sistemi ile donatılabilecek.

Mercedes-AMG hali hazırda GT S Roadster için ön sipariş almaya başladı. Yeni GT S için Avrupa’daki başlangıç fiyatları 125.000 avro olarak açıklandı. Anahtar teslim dönemi ise Temmuz ayı itibari ile başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes benz Mercedes-AMG GT S Roadster teknoloji

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