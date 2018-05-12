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Tam 616 beygir gücünde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2018 08:31 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi BMW, sevilen yarışçısını yeniledi. Yenilenen BMW M5 Competition, ezeli rakibi  Mercedes-AMG E63’ün karşısına Eylül ayında çıkacak.

Tam 616 beygir gücünde!

Detaylı bir revizyondan geçen BMW M5 Competition, artık rakiplerinden daha hızlı. Mevcut modelden daha yüksek performansa sahip olan M5’in 4.4 litrelik V8 TwinPower turbo motoru ile 6000 devirde 616 beygir güç çıkışına ve 1.800-5.860 devir aralığında 553 lb-ft tork üretimine sahip. Bu da yeni modelin standart M5’e göre 25 beygir daha güçlü olduğunu gösteriyor.

0-100 km/s hıza sadece 3.3 saniyede ulaşan yarışçı standart M5 ve Mercedes-AMG E63’e göre 0.1 saniye daha hızlı. Ayrıca yeni M5 Competition,  0-200 km/s hız seviyesine 10.8 saniyede ulaşarak 0.3 saniye ile standart modelden daha yüksek performansa sahip.

BMW M5 Competition ile mükemmel sürüş deneyimi

Yeni M5 Competition, sekiz ileri M Steptronic şanzıman  ve M xDrive çekiş sistemi ile donatıldı. İnanılmaz derecede hızlı vites değişimi sağlayan bu özel şanzıman hızlı ve hassas tepkileri ile motor performansını zirveye çıkarıyor. Ayrıca bu noktada sürücüye üç farklı sürüş modu sunuluyor. Bu sayede sürücü sürüş deneyimini verimli ya da yüksek performanslı kılabiliyor.

Alman üreticinin 4×4 yani dört çeker dediğimiz çekiş sistemini yeniden yorumlamasıyla ortaya çıkardığı M xDrive ise, motorun gücünü herhangi bir kayıp olmaksızın aracın tekerleklerine başarıyla yönlendiriyor. Yani yeni nesil akıllı dört çeker teknolojisi bu süper yarışçıya her şartta yeterli çekiş gücü sağlıyor.

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