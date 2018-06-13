HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tam elektrikli spor otomobil Taycan

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

Alman otomotiv endüstrisinin bayrak taşıyıcı markalarından olan Porsche, Cuma günü Stuttgart’ta bulunan Porsche müzesinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Porsche, spor otomobillerinin 70. yıl dönümüne özel olarak oluşturduğu serginin açılışında bir de sürpriz yaptı.

Tam elektrikli spor otomobil Taycan

Markanın merakla beklenen ve “Mission E” olarak bilinen ilk tam elektrikli spor otomobilinin adı resmen açıklandı.

Taycan, Porsche’nin elektrifikasyon stratejisinin başlangıcı!

Alman üretici, elektrifikasyon çalışmalarına dev bütçeler ayırıyor. Son dönemde bu alandaki mevcut harcamalarını 3.7 milyar dolardan tam 7 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Porsche, sadece Mission E’nin çeşitli varyantlarını geliştirmek için yaklaşık 610 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. 2025 yılına kadar küresel satışlarının %25’inin melez hibrid ve saf elektrikli modellerden oluşmasını planlayan şirket bu segmentlerdeki model yelpazesini hızla genişletiyor.

Cuma günü yapılan etkinlikte açıklama yapan Porsche AG CEO’su Oliver Blume, Porshce Taycan hakkında “Yeni elektrikli otomobilimiz güçlü ve güvenilir, uzun mesafeleri karşılayabilen ve özgürlüğü özetleyen bir araç” dedi.

İki elektrikli motoru ile 600 beygirden fazla güç çıkışına sahip olan Porshce Taycan, 0-100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede çıkarken maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.  Ayrıca araç tek bir şarjla tam 300 mil elektrikli sürüş sunuyor.

E3 2018 Türkiye saatleri belli oldu!

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
iOS 12’de buna da izin verilecekiOS 12’de buna da izin verilecek
Honor 10’a yazılım dopingiHonor 10’a yazılım dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taycan Porsche

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakımlı babalara akıllı hediye önerileri

Bakımlı babalara akıllı hediye önerileri

Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Yeni Xbox geliyor

Yeni Xbox geliyor

WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor!

WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor!

iOS 12’de buna da izin verilecek

iOS 12’de buna da izin verilecek

Honor 10’a yazılım dopingi

Honor 10’a yazılım dopingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.