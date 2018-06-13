Tam elektrikli spor otomobil Taycan

Markanın merakla beklenen ve “Mission E” olarak bilinen ilk tam elektrikli spor otomobilinin adı resmen açıklandı.
Taycan, Porsche’nin elektrifikasyon stratejisinin başlangıcı!
Alman üretici, elektrifikasyon çalışmalarına dev bütçeler ayırıyor. Son dönemde bu alandaki mevcut harcamalarını 3.7 milyar dolardan tam 7 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Porsche, sadece Mission E’nin çeşitli varyantlarını geliştirmek için yaklaşık 610 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. 2025 yılına kadar küresel satışlarının %25’inin melez hibrid ve saf elektrikli modellerden oluşmasını planlayan şirket bu segmentlerdeki model yelpazesini hızla genişletiyor.
Cuma günü yapılan etkinlikte açıklama yapan Porsche AG CEO’su Oliver Blume, Porshce Taycan hakkında “Yeni elektrikli otomobilimiz güçlü ve güvenilir, uzun mesafeleri karşılayabilen ve özgürlüğü özetleyen bir araç” dedi.
İki elektrikli motoru ile 600 beygirden fazla güç çıkışına sahip olan Porshce Taycan, 0-100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede çıkarken maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca araç tek bir şarjla tam 300 mil elektrikli sürüş sunuyor.
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