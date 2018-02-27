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Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

MWC 2018 kapsamında sahne alan firmalardan biri olan Çinli Vivo, yeni konsept telefonu Vivo APEX’i duyurdu.

Tamamı ekran olan bir akıllı telefon

Birçok firma MWC 2018 kapsamında ürünlerini yavaş yavaş tanıtmaya başladı. Bu firmalardan biri olan Çin menşeili Vivo, yeni akıllı telefonu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Vivo APEX adı verilen yeni akıllı telefon tamamı ekran ve yarısı parmak izi olan bir yapıdan meydana geliyor.

Vivo APEX özellikleri ile göz dolduruyor

Ekran kasa oranı olarak  yüzde 98 gibi bir miktar ile rekora imza atan ürünün üç kenarı 1.8 mm kalınlıkta olurken, alt kenarı 4.3mm olarak ölçülüyor. Parmak izi okuyucusu olarak ise alt bölümün tamamı kullanılmış durumda. Bu teknolojiye APEX adı veriliyor. Sistem parmağınızı koyduğunuz yeri algılayarak o noktayı aydınltıp taramayı aktif hale getiriyor. Tarama hızı geleneksel parmak izi okuyucu sistemlerden biraz daha yavaş olarak ölçülmüş durumda.

Üründe olan diğer yeniliklerden birtanesi de açılır kapanır 8MP ön kamera olarak gözümüze çarpıyor. Bu üründe  ön kamera üst kenardaki yuvasından yükseltilip tekrar geri indirilebilen bir özellik ile geliyor. Ön paneldeki durumdan dolayı üst kısımdan yükselebilen bir yapı tercih edilmiş durumda. Ayrıca üründe müzikseverleri de memnun edecek özellikler bulunuyor. DAC ve 3 amplifikatör olması ses performansının üst düzey olacağının en büyük işareti olarak gösterilebilir.

Oldukça dikkat çeken bu ürünün fiyatı ve çıkış tarihi konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon MWC 2018 teknoloji

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