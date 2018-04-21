HABER

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Cynosa Chroma diğer gaming klavyelerinde yer verilen birçok detayın bu üründe de yer aldığını söyleyebiliriz. Önemli olan ise, var olanların üzerine ne gibi eklemelerin yapıldığı. Razer Cynosa Chroma için Sade görünümlü “Güçlü, ama aynı zamanda yumuşak ve sessiz bir canavar” tanımlaması yapabiliriz.

Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Razer Cynosa Chroma klavyeyi kutusunda çıkardığımızda sade görünümüyle selamlıyor bizi. PC ile bağlantısını gerçekleştirdiğimizde ise, adeta ışıl ışıl parlıyor. Gerek arka aydınlatma sistemi, gerek tuş dizilimi, gerekse de kadife hissi uyandıran tasarım malzemesiyle “sade şıklık” kavramını yeniden tanımlıyor.

Masaya yerleştirdiğinizde oldukça sağlam bir tutuş hissiyatı sağlayan ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı olan klavenin tuşları da bir o kadar hoş. Kullanırken tuşların yumuşak hatları sayesinde dokunuşlarınızı neredeyse hissetmiyorsunuz bile. Ayrıca, birçok klavyeye kıyasla Razer Cynosa Chroma’ın gayet sessiz olduğunu söylemeliyiz. Türkçe karakterlere yer verilmesi de olumlu bir detay.

Aydınlatma demişken, tuşlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve renklendirebilirsiniz

Özellikle oyuncu klavyeleri ve mouse’larında aydınlatma sistemleri çok önemlidir. Bu, güzel bir atmosfer oluşturulması açısından önemli, ama öte yandan ışık kaynağı gözlerinizi rahatsız da etmemeli. Razer Cynosa Chroma’daki aydınlatma sistemi gözlerinizi rahatsız etmediği gibi sayısız farklı seçenek sunuyor.

Klavyeniz için ister var olan aydınlatma profillerinden bir tanesini seçin, isterseniz de Razer Synapse programı aracılığıyla daha şahsi çözümleri tercih edin. Tuşlara birbirinden bağımsız olarak farklı renkler atayabilirsiniz. Bu arada, şu an beta aşamasında olan Synapse yazılımının zaman zaman sorunlar çıkardığını söylemeliyiz.

Razer Cynosa Chroma için son sözlere gelecek olursak…

Razer Cynosa Chroma, kadife hissi uyandıran ve oldukça sessiz çalışan bir sistem sunuyor. Sade tasarımı onu takım elbiseli bir plaza çalışanı gibi gösterse de aslında gömleğin altında Superman elbisesi olduğunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Ürün, ülkemizde 300-350 TL fiyatları arasında satılıyor.

Jurassic World 2 için yeni fragman yayınlandı

'Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı''Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı'
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Razer Cynosa Chroma bilgisayar

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Xiaomi Mi A1, A101'de satışta

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Mini elektrikli kaykay Boosted piyasada

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı

Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı

Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü

Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.