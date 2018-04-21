Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Razer Cynosa Chroma klavyeyi kutusunda çıkardığımızda sade görünümüyle selamlıyor bizi. PC ile bağlantısını gerçekleştirdiğimizde ise, adeta ışıl ışıl parlıyor. Gerek arka aydınlatma sistemi, gerek tuş dizilimi, gerekse de kadife hissi uyandıran tasarım malzemesiyle “sade şıklık” kavramını yeniden tanımlıyor.
Masaya yerleştirdiğinizde oldukça sağlam bir tutuş hissiyatı sağlayan ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı olan klavenin tuşları da bir o kadar hoş. Kullanırken tuşların yumuşak hatları sayesinde dokunuşlarınızı neredeyse hissetmiyorsunuz bile. Ayrıca, birçok klavyeye kıyasla Razer Cynosa Chroma’ın gayet sessiz olduğunu söylemeliyiz. Türkçe karakterlere yer verilmesi de olumlu bir detay.
Aydınlatma demişken, tuşlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve renklendirebilirsiniz
Özellikle oyuncu klavyeleri ve mouse’larında aydınlatma sistemleri çok önemlidir. Bu, güzel bir atmosfer oluşturulması açısından önemli, ama öte yandan ışık kaynağı gözlerinizi rahatsız da etmemeli. Razer Cynosa Chroma’daki aydınlatma sistemi gözlerinizi rahatsız etmediği gibi sayısız farklı seçenek sunuyor.
Klavyeniz için ister var olan aydınlatma profillerinden bir tanesini seçin, isterseniz de Razer Synapse programı aracılığıyla daha şahsi çözümleri tercih edin. Tuşlara birbirinden bağımsız olarak farklı renkler atayabilirsiniz. Bu arada, şu an beta aşamasında olan Synapse yazılımının zaman zaman sorunlar çıkardığını söylemeliyiz.
Razer Cynosa Chroma için son sözlere gelecek olursak…
Razer Cynosa Chroma, kadife hissi uyandıran ve oldukça sessiz çalışan bir sistem sunuyor. Sade tasarımı onu takım elbiseli bir plaza çalışanı gibi gösterse de aslında gömleğin altında Superman elbisesi olduğunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Ürün, ülkemizde 300-350 TL fiyatları arasında satılıyor.
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