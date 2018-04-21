Tasarımda sadelik ve gösteriş bir arada: Razer Cynosa Chroma

Razer Cynosa Chroma klavyeyi kutusunda çıkardığımızda sade görünümüyle selamlıyor bizi. PC ile bağlantısını gerçekleştirdiğimizde ise, adeta ışıl ışıl parlıyor. Gerek arka aydınlatma sistemi, gerek tuş dizilimi, gerekse de kadife hissi uyandıran tasarım malzemesiyle “sade şıklık” kavramını yeniden tanımlıyor.

Masaya yerleştirdiğinizde oldukça sağlam bir tutuş hissiyatı sağlayan ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı olan klavenin tuşları da bir o kadar hoş. Kullanırken tuşların yumuşak hatları sayesinde dokunuşlarınızı neredeyse hissetmiyorsunuz bile. Ayrıca, birçok klavyeye kıyasla Razer Cynosa Chroma’ın gayet sessiz olduğunu söylemeliyiz. Türkçe karakterlere yer verilmesi de olumlu bir detay.

Aydınlatma demişken, tuşlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve renklendirebilirsiniz



Özellikle oyuncu klavyeleri ve mouse’larında aydınlatma sistemleri çok önemlidir. Bu, güzel bir atmosfer oluşturulması açısından önemli, ama öte yandan ışık kaynağı gözlerinizi rahatsız da etmemeli. Razer Cynosa Chroma’daki aydınlatma sistemi gözlerinizi rahatsız etmediği gibi sayısız farklı seçenek sunuyor.