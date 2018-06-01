Görünen o ki Motorola akıllı telefon serilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Motorola One Power adını taşıyan yeni bir akıllı telefona ait ilk görüntüler bugün internete sızdırıldı. Bu görüntülerle ilk kez ortaya çıkan One Power’ın teknik özellikleri şimdilik bilinmiyor. Ancak sızdırılan bu görüntü sayesinde telefonun tasarımı hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Motorola, OnePower ile birlikte çerçevesiz ekran modasına uyuyor. Telefonun son derece ince ekran çerçevelerine sahip olduğu görülüyor. Dikkat çeken bir diğer detay da ekranın üst kısmında bulunan çentik oldu. iPhone X’ten sonra moda olan çentikli ekranlara Motorola da geçiş yapacak gibi görünüyor.

Telefonun arka panelinde ise alt alta yerleştirilmiş çift kamera ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor. OnePower, arka kamera tasarımıyla iPhone X’i andırıyor.

Adından da anlaşılacağı gibi One Power, Android One işletim sistemi kullanacak. Bildiğiniz gibi Motorola daha önce Moto X4’te bu işletim sistemi kullanmıştı.

One Power’ın ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak telefonun Motorola’nın 6 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikte tanıtılabileceği söyleniyor.

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