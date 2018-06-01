Taxify 1 milyar dolar değerine ulaştı

Son zamanlarda en popüler araç çağırma hizmetlerinden biri olan Uber karşısına birçok rakip çıkmaya başladı. Son olarak bunlardan biri olan Estonyalı Taxify 1 milyar dolar değerine ulaşarak bir rekora imza atmayı başardı.

2013 yılında girişimci Markus Villig ve abisi tarafından Estonya’da kurulan Taxify, ilk olarak ailesinden aldığı harçlığıyla araç hizmeti almak isteyenleri düşünerek bu girişimi kurma kararı almışlardı. Girişim çok kısa bir sürede tüm Avrupa dahiline yayılarak büyük bir başarıya imza attı. Bunun ardından Afrika çıkarmasıda yaparak yeni başarılara imza atmayı başardı. 10 milyondan fazla kullanıcı ve 500 binden fazla taksiye sahip olarak bir başarıyı gerçekleştirmiş oldu.

Taxify bu sene Avusturalya dahilinede ulaşmayı düşünürken birçok yatırımcınında ilgisini çekmeye başladı. Yapılan son fonlamada 175 milyon dolar toplayan firma 1 milyar dolar gibi yüksek bir değere ulaşmayı başardı.

Bilindiği gibi yakın zamanda araç çağırma hizmeti Didi Chuxing’den önemli bir yatırım alarak Didi’nin teknolojilerine erişim imkanı yakalamış oldu. Önemli yatırım fonları şimdi de Taxify tarafında büyük bir başarı beklemeye başlamış gözüküyor.

Yapılan bu değerlemeyle birlikte Markus Villig en genç girişimciler arasına adını yazdırmayı başardı.

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