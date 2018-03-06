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TEDx Ankara’da Kapılarını İlk Kez Açıyor

Burak Koşar Burak Koşar
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Dünya genelinde oldukça önemli bir prestije sahip olan TEDx geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da meraklıları ile buluşmuştu. Oldukça beğeni ile karşılanan TEDx İstanbul'un ardından TEDx Ankara büyük bir titizlikle hazırlanmaya başladı.

TEDx Ankara’da Kapılarını İlk Kez Açıyor

Birçok daldan alanında bilgili 12 kişinin konuşma yapacağı program “Dream of you!” teması ile konuşmacılar ve dinleyicileri bir araya getirecek.

10 Mart tarihinde Congresium’da gerçekleşecek olan etkinliğe ilgi oldukça büyük. Şehir dışından katılımların yoğun olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle çeşitli avantajlar sağlanacağı belirtildi.

Alanında kendini kanıtlamış olan 12 kişinin 12 dakika kalacağı sahne Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Ozan Bahar ve Prof. Dr. Sinan Canan gibi akademisyenleri ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alan Ozan Akbaba, Gündem Özel programının yapımcısı ve sunucusu Deniz Bayramoğlu, spor spikeri Erdoğan Arıkan, haber spikeri Tijen Karaş, eğitim Girişimcisi Abdulkadir Özbek, Münazara Eğitmeni Yavuz Yiğit, Hayat tamircisi HASAN Kızıl, Suriyeli mülteci Ravda Nur Cuma ve henüz lise öğrencisi olan ancak buna rağmen kendine ait başarılı girişimleri bulunan, Google ScienceFair yarışması finalistlerinden Adem Atalay Hüryaşar gibi değerli konuşmacıları ağırlayacak.

Değerli 12 konuşmacının konuşmalarının arasında yapılacak olan çeşitli etkinlikler ile program daha da renklenecek. Ayrıca Ankara dışından gelen kişilere özel Türk Hava Yolları ile özel indirim sağlayan program oldukça etkili olacak gibi gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
TEDx Ankara teknoloji

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