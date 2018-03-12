Teknoloji tutkunları için 5 Netflix dizisi

Sansür gelmeden, teknoloji meraklısı olanların kesinlikle izlemesi gereken 6 diziyi sizlere listelemek istedim.

Black Mirror

-Sezon Sayısı: 4

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Bu bilimkurgu antolojisi dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor.

The 100

-Sezon Sayısı: 3

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Macera

Nükleer bir kıyametin Dünyayı yok edişinden bir asır sonra, 100 uzay istasyonu sakini, gezegende yaşanıp yaşanamayacağını öğrenmek için dünyaya gönderilirler.

Altered Carbon

-Sezon Sayısı: 1

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Suç

Buzda geçen 250 yıldan sonra yeni bir vücutta dirilen bir mahkûm, özgürlüğünü geri kazanmak için akılalmaz bir cinayeti çözmek zorundadır.

Sense8

-Sezon Sayısı: 2

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Matrix ve Babylon 5'ın yaratıcılarının elinden çıkan bu harika gerilim dizisinde, telepati yoluyla birbirlerinin hayatını yaşayabilen sekiz kişinin hikayesini izliyoruz.

Stranger Things

-Sezon Sayısı: 2

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.