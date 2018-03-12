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Teknoloji tutkunları için 5 Netflix dizisi

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük internet dizi platformu olan Netflix, son günlerde popülaritesini arttırmaya başladı. Bunun sebebi ise RTÜK düzenlemesi, düzenleme hakkında henüz net bir bilgimiz yok. Fakat düzenleme sonrasında birçok diziye sansür gelebilir.

Teknoloji tutkunları için 5 Netflix dizisi

Sansür gelmeden, teknoloji meraklısı olanların kesinlikle izlemesi gereken 6 diziyi sizlere listelemek istedim.

black-mirror

Black Mirror

-Sezon Sayısı: 4

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Bu bilimkurgu antolojisi dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor.

the-100

The 100

-Sezon Sayısı: 3

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Macera

Nükleer bir kıyametin Dünyayı yok edişinden bir asır sonra, 100 uzay istasyonu sakini, gezegende yaşanıp yaşanamayacağını öğrenmek için dünyaya gönderilirler.

altered-carbon

Altered Carbon

-Sezon Sayısı: 1

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Suç

Buzda geçen 250 yıldan sonra yeni bir vücutta dirilen bir mahkûm, özgürlüğünü geri kazanmak için akılalmaz bir cinayeti çözmek zorundadır.

sense-8

Sense8

-Sezon Sayısı: 2

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Matrix ve Babylon 5'ın yaratıcılarının elinden çıkan bu harika gerilim dizisinde, telepati yoluyla birbirlerinin hayatını yaşayabilen sekiz kişinin hikayesini izliyoruz.

stranger-things

Stranger Things

-Sezon Sayısı: 2

-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix dizi teknoloji

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