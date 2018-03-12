Teknoloji tutkunları için 5 Netflix dizisi

Sansür gelmeden, teknoloji meraklısı olanların kesinlikle izlemesi gereken 6 diziyi sizlere listelemek istedim.
Black Mirror
-Sezon Sayısı: 4
-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik
Bu bilimkurgu antolojisi dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor.
The 100
-Sezon Sayısı: 3
-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Macera
Nükleer bir kıyametin Dünyayı yok edişinden bir asır sonra, 100 uzay istasyonu sakini, gezegende yaşanıp yaşanamayacağını öğrenmek için dünyaya gönderilirler.
Altered Carbon
-Sezon Sayısı: 1
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik, Suç
Buzda geçen 250 yıldan sonra yeni bir vücutta dirilen bir mahkûm, özgürlüğünü geri kazanmak için akılalmaz bir cinayeti çözmek zorundadır.
Sense8
-Sezon Sayısı: 2
-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik
Matrix ve Babylon 5'ın yaratıcılarının elinden çıkan bu harika gerilim dizisinde, telepati yoluyla birbirlerinin hayatını yaşayabilen sekiz kişinin hikayesini izliyoruz.
Stranger Things
-Sezon Sayısı: 2
-Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Fantastik
Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.
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