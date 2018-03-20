Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Whatsapp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı?

Bunları bilmeyen kalmasın

1 / 33 Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

2 / 33 Instagram'da hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

3 / 33 Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

4 / 33 Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde size Whatsapp'tan asla ulaşamaz

5 / 33 Yanlış. Whatsapp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

6 / 33 Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir

7 / 33 Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun sarjı dolduğunda sarj cihazı prize takılı olsa da sarj dolmaz.

8 / 33 Telefonların sinyal göstergesi sinyalin gücünü gösterir.

9 / 33 Yanlış. Cihazlarda bulunan sinyal göstergesinin dolu olması, cihazın tam olarak çektiği ve yüksek performansta çalışabileceğini yansıtmaz. Sinyal azken, telefonun yeteri düzeyde çalışamayacağı, sinyal fazla iken, her yere arama yapılabileceği düşüncesi bütünüyle gerçeği yansıtmıyor. Baz istasyonuna yakınlık-uzaklık bu bağlamda kilit rolü oynuyor.

10 / 33 Instagram'da profilinize bakanları gösteren uygulamalar doğruyu söylüyor.

11 / 33 Yanlış. Instagram da Facebook da asla bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor. Bunu öğrenmenin hiçbir yolu yok; bu tip uygulamalara boş yere para vermeyin.

12 / 33 Chrome'da gizli pencere açınca kimse hangi sitelere girdiğinizi göremez.

13 / 33 Yanlış. Bu da ciddi bir yanılgı. Tarayıcınızın gizli modunda internet sitelerinde gezdiğinizde yalnızca sizin arama geçmişiniz ve çerez bilgileriniz aktif olarak kayıt edilmez.

14 / 33 Instagram'da birini engelleyip engelini hızlıca kaldırınca karşı taraf bunu anlayamaz.

15 / 33 Yanlış. Instagram'da birini engellendiğinizde karşı tarafa bildirim gitmez elbette; ancak sizin hesabınıza ait tüm yorumları ve beğenileri (like'ları) silinir ve bir daha geri gelmez. Bunu fark ettiğinde durum ortaya çıkar.

16 / 33 Bilgisayarları her gün işimiz bitince kapatmalıyız.

17 / 33 Yanlış. Bilgisayarınızı her gün kapatmayın. Doğru bilinen yanlışlardan biridir. Olumsuz yanı sürekli açık kalan bir bilgisayar fazla enerji tüketmesini yanı sıra daha fazla ısınır. teknoloji , telefon , bilim

18 / 33 Megapiksel değeri yüksek olan telefon daha kaliteli fotoğraf çeker.

19 / 33 Yanlış. 8MP'lik bir kamera ile 12 MP'lik bir kamera arasında çok az bir fark bulunmaktadır. Telefonun kamerasını kalitesini MegaPiksel'i değil kullandığı lens başta olmak üzere diğer etkenler belirlemektedir.

20 / 33 iPad şarj adaptörü ile iPhone'ları şarj etmek zararlıdır.

21 / 33 Yanlış. İşin aslında her iki cihazda aynı sarj kablosunu kullanır. Buna Android cihazların benzer sarj kablosu kullanmasını örnek gösterebiliriz.

22 / 33 iPad şarj adaptörüyle iPhone'lar daha hızlı şarj olur.

23 / 33 Doğru. Telefonunuzun batarya süresini iPad adaptörü ile şarj ederek iki kat hızlı şarj edebilirsiniz.

24 / 33 Macbook'lara yani MacOS işletim sistemini kullanan Apple cihazlara virüs bulaşmaz.

25 / 33 Yanlış. MacOS işletim sistemine de virüs bulaşıyor tabii ki. Ancak en çok kullanılan işletim sisteminin Windows olmasından dolayı hacker'lar daha çok Windows işletim sistemine yöneliyor. Windows'ta daha fazla virüsün yer almasından dolayı insanlar MacOS'ta virüsün olmadığını düşünüyor.

26 / 33 Telefonun şarjının tamamen bitmesini beklemeden yeniden şarj etmek zararlıdır.

27 / 33 Yanlış. Bu da lithium-ion sistemi ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biridir. Herhangi bir zararı yoktur.

28 / 33 iPhone’ların batarya ömürleri, kapatılan uygulamalarla uzar.

29 / 33 Yanlış. iPhone‘da açıldıktan sonra kapatılan uygulamaların varlığı yalnızca, şarjın azalmasına ve içinizin rahat olmamasına neden oluyor. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.

30 / 33 Bilgisayarı kapatmak yerine uyku moduna almak faydalıdır.

31 / 33 Yanlış. Bilgisayarınızın tüm programların kapatılması suretiyle dinlenmesi gerekir. Bir zorunluluktan ziyade, bir ihtiyaç olarak gözüken söz konusu tercihin, bilgisayarın ömrüne yaptığı katkı yadsınamaz.

32 / 33 Telefonlar uçak modundayken daha hızlı şarj olur.