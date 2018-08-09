Telefon bağımlılığına Android’den çözüm

Google’ın 9.0 Pie’de en çok üzerinde durduğu özelliklerden birisi de Digital Wellbeing özelliğiydi. Dijital iyileşme gibi çevrilebilecek olan bu özellikle beraber hedeflenen şey, telefon bağımlılığını azaltmak. Harcanan süre, hangi uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiğiniz gibi istatistikleri tutan ve kullanımı azaltmaya yardımcı olan Digital Wellbeing, 9.0 Pie‘nin önemli özelliklerinden olacak.

Apple’ın benzer bir şey üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Ve şimdi bu özellik, Pixel kullanıcılarına beta olarak sunuluyor. Şayet Android 9.0 yüklü bir Pixel cihazınız varsa beta programına katılabilir ve uygulamayı ilk kullananlardan olabilirsiniz. Ancak beta olduğunu ve tamamen sorunsuz bir uygulama beklemememizi hatırlatırız.

Buradaki linkten siz de beta programına katılabilir ve Digital Wellbeing’i kullanabilirsiniz. Linke tıklayarak ve programa katılarak tüm sorumluluğun size ait olduğunu belirtmek isteriz.

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