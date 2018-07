Telefon ekranlarını koruyan kılıf

Cep telefonları günlük hayatımızın en önemli cihazlarından biri. Hassas elektronik cihazlar olan cep telefonları düşme ve darbelere çok fazla dayanıklı değiller. Düştüğündeyse ilk olarak ekran ya da gövdeleri kırılan telefonların en pahalı parçalarından biri de ekranları. Yeni geliştirilen ve test aşamasında olan bir kılıf ise bu soruna çare olmayı hedefliyor.

ADcase adı verilen cep teelfonu kılıfı telefonun düştüğünü anlıyor ve milisaniyeler içinde aktif olarak özel bir mekanizmayla telefonu koruyor. Üniversitede mühendislik okuyan Alman Philip Frenzel tarafından geliştirilen kılıf için dört yıllık bir emek harcanamış. Şimdilik sadece iPhone X, 8, 8 Plus, 7 , 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6 ve 6 Plus modelleriyle uyumlu olan kılıf aynı zamanda tekrar kullanılabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu sayede telefon düştükten sonra tekrar kurularak kullanıma hazır hale geliyor.

Şimdilik konsept aşamasında olan kılıf, aynı zamanda üzerinde bir pil barındırıyor ve bu pil kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Yakında Kickstarter üzerinden fonlamaya açılacak kılıf, yeterli desteği bulursa piyasaya sürülecek. Haliyle telefonu biraz kalınlaştıran kılıfın ilerleyen dönemde farklı telefon modellerini destekleyen sürümlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku