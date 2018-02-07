HABER

Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 07.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

Moto Z2 Play ’in GamePad modu ile mobil oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. GamePad Mod ile avuç içinizden oyun konsolu deneyimi yaşamanız artık çok kolay!

Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın

Akıllı telefon kategorisinde Moto Modları ile yepyeni bir kategoriye öncülük eden Motorola,  Moto Z2 Play  serisi için hazırlanan yeni Moto Modları tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kategorinin en son üyelerinden Moto GamePad modu da çok yakın bir süre önce Türkiye’de satışa girdi. Akıllı telefonunuza tek bir tık ile takılabilen GamePad modu; çift kontrol paneli, dört düğmesi ve 1035 mAh dahili bataryası ile gerçek bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Moto Modları ile olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çeken Moto Z² Play; performansıyla ise bir telefonda aradığımız güçten çok daha fazlasını vadediyor.  5.5″ full HD Super AMOLED ekranı; şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştırıyor.

Venus Z10 alanlara V Tab sadece 99 TL

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
moto z2 play gamepad mod teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

Tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

Beko Crystal TV serisi ile büyük ekran büyük keyif

Beko Crystal TV serisi ile büyük ekran büyük keyif

SUV ailesi büyümeye devam ediyor

SUV ailesi büyümeye devam ediyor

Oyun deneyimi üst düzeye çıkartıyor

Oyun deneyimi üst düzeye çıkartıyor

iPhone 9 için ilk bilgiler gelmeye başladı

iPhone 9 için ilk bilgiler gelmeye başladı

Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.