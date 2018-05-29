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Telefonlara ciddi bir zam geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı, kurdaki artışın çok yakında telefon pazarına yansıyacağını açıkladı. Kur artışından dolayı akıllı telefonların tamamına tam yüzde 20 zam yapılacak. Bu olay gerçekleştiği zaman, 6.099 TL olan iPhone X’un fiyatı tam 7.200 TL olacak.

Telefonlara ciddi bir zam geliyor!

Bu artış 2. el telefon pazarına da yansıyacak. Orta segmentte yer alan ve 2.000 TL‘ye satılan telefonların fiyatının ise 2.500 TL‘ye yükseleceği düşünülüyor. Tüm telefon pazarını etkileyecek bu olaydan daha az zarar etmek için, şimdiden telefon satın alsanız iyi edersiniz.

Mustafa Turnacı; cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini belirtti. Turnacı; “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem 2’inci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi.

Telefon pazarında yaşanacak bu artışın şimdilik geri dönüşü yok gibi görünüyor. Doların 4.70 seviyelerinde gezdiğini düşünürsek, bu artışın çok normal olduğu görünüyor. Ancak alım gücü de buna bağlı olarak ciddi anlamda düşecek.

Şimdilik bu fiyat artışları telefon pazarını etkileyecek. Kurdaki dalgalanmalar düzelmez ise, Merkez Bankası yine faiz arttırımına gidebilir. Yapılması öngörülen minimumda 300 baz puanlık artışının reel piyasayı nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Eğer faizlerin artmasına karşın kur yine düşmezse, bu sefer A’dan Z’ye her şeyin fiyatı artacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
telefon zammı 2018 mobisad mustafa turnacı

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