Telefonları kasıp kavuran uygulamalar

İşte telefonları kasıp kavuran ve kullanıcıları ekrana kilitleyen o uygulamalar...

Herkese lazım olan uygulamalar

1 / 41 Subway Surfers Sybo ve Killo Games, uzun yıllar geçmesine rağmen şu anda günlük 20 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyunun, Google Play Store’da 1 milyardan fazla kez indirilen ilk oyun olduğunu açıkladı.

2 / 41 Google Trips Google Trips , kullanıcılarına görmek istedikleri ve gittikleri yer hakkında bilgi veren bir uygulama. Ayrıca uygulama, Gmail üzerinden seyahat rezervasyonu dahi yapabiliyor. Google Trips, Play Store mağazasında ücretsiz olarak yer alıyor.

3 / 41 Grammarly Keybord Kullanıcılara, gittikleri yerde kişisel bir düzenleyici görevi sunan Grammarly Keybord, yüzlerce çek ile sorunsuz bağlantı kurabiliyor. Ayrıca bu uygulama ücretsiz.

4 / 41 Datally Kullanıcıların, diğer uygulamalardaki veri harcamasını önleyen Datally, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

5 / 41 PORTRA Kullanıcılarına, yağlı boya ve ayrıntılı çizim yapmalarını sağlayan ve 19 farklı filtre ile hizmet veren PORTRA, ücretsiz bir uygulama.

6 / 41 Messenger Lite Messenger Lite, ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcıların, hayatlarındaki insanlara daha kolay ulaşmasını daha az veri harcayarak sağlayan bir uygulama.

7 / 41 Clue Clue bilimini ve verileri kullanarak âdet döngüsünün benzersiz düzenini keşfetmeyi sağlayan bir kadın sağlığı uygulaması olan Clue, ücretsiz olarak yer alıyor.

8 / 41 Can’t Talk Kullanıcıların konuşarak cevap vermesi mümkün olmadığı anda devreye giren Can't Talk, bir buton yardımıyla cevap vermeyi sağlıyor ve ücretsiz.

9 / 41 Skype Lite Zorlu ağ koşullarında harika bir performans sunmak ve Hindistan'da yaşayan kişilerin bağlantılarını korumaya yardımcı olmak için geliştirilen hızlı ve hafif bir uygulama. Ayrıca uygulama ücretsiz.

10 / 41 BBC Good Food Kullanıcılara, BBC'nin iyi yemeklerinin tariflerine ve veri tabanına ulaşmalarını sağlayan ücretsiz bir uygulama.

11 / 41 Facebook Bonfire Kullanıcılara,en iyi arkadaşlarıyla takılmalarını ve yeni insanlarla karşılaşmalarını sağlayan bir grup video chat uygulaması.

12 / 41 The Walk Kullanıcıların, daha fazla yol yürüyebilmeleri için konum oluşturan The Walk, İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Uygulama ücretsiz olarak yer alıyor.

13 / 41 Instagram Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Instagram çok popüler ve ücretsiz.

14 / 41 Path Guıde Tamamen haritadan bağımsız, altyapıya ihtiyaç duymayan, tak-çalıştır kapalı bir navigasyon hizmeti sunuyor ve ücretsiz olarak yer alıyor.

15 / 41 Facebook Local Kullanıcılar, güvendikleri arkadaşlarının önerdikleri yerleri ve sistemin düzenlediği etkinliklerden haberleri olmasını sağlıyor. Bu uygulama ücretsiz olarak yer alıyor.

16 / 41 Tez Kullanıcılarına, arkadaşlarına para göndermelerini, ödemeleri doğrudan banka hesabınıza almalarını ve Google'ın Hindistan için yeni dijital ödeme uygulaması Tez, ücretsiz.

17 / 41 Truecaller Bilinmeyen aramaları tanımlama ya da istenmeyen SMS'leri engelleme gibi özellikleri kullanıcılarına sunan Trucaller, ücretsiz bir uygulama.

18 / 41 Youtube Go Sınırlı veri veya yavaş bir bağlantıları olduğunda bile sorunsuz içerik izleme keyfi sunan Youtube Go, ücretsiz.

19 / 41 Blackberry Privacy Shade Kullanıcıların, Blackberry cihazı olmadan bile kullanabildiği bir uygulama. Yalnız bu uygulama indirildiği günden tam 30 gün sonra ücretsiz hale geliyor.

20 / 41 Player FM Ücretsiz olan bu uygulama, kullanıcılarına, 300.000'den fazla dizi bölümünü sorunsuz izlemelerine yardımcı oluyor.

21 / 41 Dark Stories Dedektiflik oyunu olan bu uygulama, tek başına oynanmıyor. Kullanıcıların bu oyunu arkadaşlarıyla oynaması gerekiyor. Ayrıca bu oyun ücretsiz.

22 / 41 Gmail Kullanıcılarına, zaman kazandıran ve iletilerinizin güvenliğini sağlayan kullanılması kolay bir e-posta uygulaması olan Gmail, oldukça popüler ve ücretsiz.

23 / 41 Any.do Yapılacaklar listesi, takvim, hatırlatma, liste ve not kombinasyonunun oluşturulabildiği bu uygulama, ücretsiz.

24 / 41 Dropbox Paper Ekiplerin, ilk fikirleri yaratmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olan ortak bir çalışma alanı oluşturan bir uygulama ve ücretsiz.

25 / 41 Duolingo Ücretsiz olan Duolingo, kullanıcıların dil öğrenmesini sağlıyor.

26 / 41 Google Motıons Stills Gelişmiş sabitleme ve görüntü oluşturma teknolojisi sunan bu uygulama, ücretsiz.

27 / 41 Linux Launcher Basit bir komutla ve enter tuşuyla, kullanıcıların istediklerini yapabildiği bir uygulama olan Linux Launcher, ücretsiz.

28 / 41 Notification History Log Bir bildirim geçmişi günlüğü oluşturan bu uygulama, bildirimlerin yanlışlıkla silindiği veya silindi fakat bir anda gerektiği durumlarda devreye giriyor ve ücretsiz hizmet sunuyor.

29 / 41 Material Notification Shade Android Oreo'daki özellikleri bildirim merkezinize getiren ve kullanıcıların cihazlarını ön plana çıkarabilmek için bir miktar özelleştirme ekleyen bir uygulama olan Material Notification Shade, ücretsiz.

30 / 41 Memrise Kullanıcılara, istedikleri dili seçtikten sonra oyun içinde dil öğrenmelerini sağlayan Memrise, ücretsiz.

31 / 41 Runtastic Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, gün içinde yaptıkları spor aktiviteleri sonunda ne kadar kalori yaktıklarını öğrenebiliyor. Bu uygulama ücretsiz şekilde sunuluyor.

32 / 41 ShareTheMeal Kullanıcıların tek dokunuşla yardım yapabildiği bir uygulama olan ShareTheMeal, ücretsiz olarak yer alıyor.

33 / 41 AccuWeather Kullanıcılara, en kesin hava tahminlerini sunan bir uygulama olan AccuWeather, ücretsiz.

34 / 41 Google Maps Çevrıimdışı navigasyon hizmeti sunan Google Maps, ücretsiz şekilde sunuluyor.

35 / 41 Google Keep Kullanıcıların tuttukları notları güvenli bir şekilde muhafaza edebilmesi anında devreye giren Google Keep, ücretsiz bir uygulama.

36 / 41 Houzz Interior Design Ideas Kullanıcıların, evlerini iyileştirmede ve tasarlamada yardımıcı olan Houzz Interior Design Ideas, ücretsiz bir uygulama.

37 / 41 NYT VR – Virtual Reality Kullanıcıları bir anda Nwe York'ta bir yere götürebilen bir VR uygulaması olan NYT VR, ücretsiz şekilde kullanıcıları gezdirecek.

38 / 41 PicsArt Animator PicsArt Animator, kullanıcıların ücretsiz ve kolay bir şekilde animasyon oluşturmalarını veya emoji oluşturmalarını sağlıyor.

39 / 41 Adobe Photoshop Sketch Kullanıcılar Adobe Photoshop Sketch uygulamasıyla, kalemler, markörler, silgiler, kalın akrilik, mürekkep fırçası, yumuşak pastel ve sulu boya fırçalarıyla çizim yaparak katmanlı dosyalar oluşturabiliyor. Ayrıca oluşturdukları dosyaları, Adobe Photoshop CC veya Adobe Illustrator CC’ye göndere de biliyor.

40 / 41 Files Go Files Go, Google'ın sunduğu bir akıllı depolama uygulaması olarak yer alıyor. Kullanıcılarına, telefonlarında yer açmalarını sağlayan uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor.