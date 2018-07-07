Telefonlarımız gerçekten bizi dinliyor mu?

Pek çok insan akıllı telefonlarımızdaki uygulamaların uygun reklam gösterebilmek adına konuşmalarımızı dinlediğine inanıyor. Üstelik bu sadece ucu olmayan bir söylenti değil. Küçümsenmeyecek iddialar, örneğin telefonunuzun yanında uygun fiyatlı bir gömlek aradığınızdan bahsetmeniz durumunda size gömlek reklamı gösterildiğini söylüyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapan Northeastern Üniversitesi, otomatik sistemleri aracılığıyla tezini ortaya koydu.
Uzun süredir sürdürülen ve 17000’den fazla popüler uygulamanın test edildiği araştırmanın sonucunda, böyle bir şeyin olmadığı kanısına varıldı. Uygulamaların sunucularla yaptığı alışveriş de incelendi ve böyle bir veri aktarımı olduğuna dair hiçbir ipucuna rastlanmadı.
Yine de ilginç bir detayla karşılaşıldı. Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre bazı uygulamalar ekranınızı kaydederek bunu üçüncü parti kimselerle paylaşıyor. Örneğin iddiaya göre goPuff isimli yiyecek sipariş uygulaması, uygulama içerisinde yaptıklarınızı kaydederek tepkilerinizi değerlendiriyor. Bu işi başta kullanıcıdan habersiz yapan uygulamanın araştırmadan sonra bunu gizlilik politikasına eklediği de belirtiliyor.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz otomatik sistemi kuran üniversitenin kurduğu sistemde bazı eksiklikler de mevcut. Örneğin telefonlar, kendi kendilerine hesaplara giriş yapma gibi faaliyetler gerçekleştiremiyor. Bu da aslında testin kesinliğine gölge düşürüyor; telefonlarımızın bizi dinlemediğinden kesin olarak emin değiliz.
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