Telefonunuz ne kadar su geçirmez? İşte öğrenmenin yolu

Üreticilerin telefonlarını, akıllı saatlerini ve diğer birçok cihazını su geçirmezlik iddiasıyla sattığını biliyoruz. Peki Apple, Samsung gibi firmaların su geçirmezlik için kullandığı puanlamalar ne anlama geliyor?

iPhone X, iPhone 8, Galaxy S8, Sony Xperia XZ1 ve Apple Watch 3 gibi cihazlar ve fazlası, suya dayanıklılık iddiasıyla geliyor ancak bu cihazların hepsi, aynı IP puanına sahip değil. iPhone X ve iPhone 8'de IP67 gibi bir tanımlamaya rastlarken Galaxy S8, Note 8 ve Xperia XZ Premium'un IP68 ile geldiğini görüyoruz.

Peki IP ne demek?

"IP" harfleri, "ingress protection / giriş koruması" anlamına geliyor ve toz ve suyun cihazın içerisine ne kadar kolay girebileceğini açıklıyor. Terimin IP kısmı değişmiyor; bu yüzden IP'den sonra gelen sayıya bakmanız gerekiyor. İlk rakam, toz, kum gibi katı maddelerin cihaza ne kadar kolay işleyebileceğini açıklıyor.

Burada ilk rakam olarak genellikle 5 veya 6'yı göreceksiniz. 5, "toz girişinin tam anlamıyla engellenmediği, ancak ekipmanın tatmin edici biçimde çalışmasını engelleyecek kadar çok girmeyeceği; kısa devreye karşı tam koruma sağladığı" anlamına geliyor.