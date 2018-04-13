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Telegram için harekete geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Telegram’dan mesajların şifrelendiği anahtarları uzun zamandır istiyor. Ancak yetkililer anahtarları teslim etmemekte kararlı.

Telegram için harekete geçti!

Rus bilgisayar programcısı Pavel Durov tarafından 2013 yılında geliştirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Rusya genelinde ve Orta Doğu’daki birçok ülkede yaygın olarak kullanılmakta. Uygulama dünya çapında ise 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Ancak çıkan haberlere göre Telegram’ı zor bir dönem bekliyor. Çünkü Rusya, ülkede en sık kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram’ı engellemek için harekete geçti. Çünkü Telegram, mesajlaşmaları uçtan uca şifreleme yöntemi ile 3. şahıslardan koruyor. Rus hükümeti terör saldırılarının bu tür iletişim uygulamaları ile organize edilmesinden dolayı son yıllarda ülkedeki çevrimiçi iletişim ve sosyal medya uygulamaları üzerindeki denetimini giderek arttırıyor.

Rus hükümeti, geçtiğimiz günlerde uygulamayı ülke genelinde engellemek için yasal işlem başlattı. Telegram’ın avukatı Pavel Chikov yaptığı açıklamada “Kullanıcılarımızın özel mesajlaşmaları Federal Güvenlik Servisi’nin erişimine açmak prensiplerimize aykırı bir durum” dedi ve uygulamayı durdurmaya yönelik resmi girişimin asılsız olduğunu söyledi.

Rus hükümetinin talebi mahkemede kabul edilirse uygulama ülke çapında erişime kapatılabilir. Ancak bu tür kısıtlamalar, uygulamaya erişim sağlamak için bir engel değil. Kullanıcılar sanal özel ağ (VPN) veya Proxy sunucusu kullanarak uygulamaya giriş yapacaklardır.

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