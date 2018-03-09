Telekom sektöründe analitiğin önemi!

Müşteri sayısı açısından baktığımızda Telekom sektörü diğer sektöre nazaran daha fazla veri yüküne sahip. Bu verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen yararlar firmaların gelecekteki yaşam döngüsünü doğrudan ilgilendiriyor. SAS’den Matthieu Joosten ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Mobil Dünya Kongresinde SAS olarak ziyaretçilere neler gösterdiniz?
Biz firmalara analitik çözümler sağlayan bir kurumuz. Bunun için verilerle çalışıyoruz ve Telekom operatörleri çok fazla veriye sahip. Firmaların elinde bulunan verileri her çeşit şey için kullanabiliyoruz. Ağ alanı üzerindeki verilerle çalışarak firmalara ağlarını genişletmek, geleceği öngörmek, performansını artırmak ve planlama konularında yardımcı oluyoruz. Bunların yanı sıra firmaların satış ve pazarlama departmanlarıyla da çalışmalar sürdürüyoruz. Bu sayede Telekom operatörlerinin müşterilerine daha iyi ve ihtiyaca yönelik çözümler sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra finans departmanlarıyla da birlikte çalışıyoruz. Burada da firmalara risk yönetimi ve finansal analitik konularında yardımcı olmaktayız. Ayrıca Tele kom operatörlerinin operasyon tarafıyla da yakın çalışmalarımız bulunmakta. Bunların başında Çağrı merkezleri geliyor. Şöyle özetleyebilirim. Dünya Mobil Kongresinde Telekom operatörlerine yönelik ürünlerimizi gösteriyoruz ve sunduğumuz çözümler sayesinde firmalar müşterilerine daha iyi servis ve hizmetler sunabilirler.
Telekom operatörleri için analitik konusundaki en önemli şey nedir?
Telekom operatörleri çok fazla veri topluyorlar. Müşterilerine yardım etmek, iç işleyişi sürdürmek, İşlerini büyütmek ve daha iyiye götürmek için bu verileri analiz edecekleri bir platform oluşturuyorlar. Veri yönetimi ve analitik buradaki en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.
Son dönemde 5G ve IoT konularının fazlasıyla popüler. 5G kullanmaya başladığımızda neler değişecek?
Birkaç Telekom operatöre 5G’yi kullanmaya başladı bile. Fakat bu konuda gerekli olan ciplerin tamamı henüz piyasaya sürülmüş değil, aynı zamanda ağ üzerinde kullanılacak elementler de tamamlanmış değil. Buna rağmen söylediğim gibi birkaç operatör 5G kullanmaya başladı. Bana göre 5G’nin gerçek potansiyeli 2 ila 3 yıllık bir zamanda hissedilmeye başlanacak. Japon Tele kom operatörü geçtiğimiz günlerde 2020 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında 5G’yi kullanacağını açıklamıştı. Bu yeni dönemi keşfetmemiz için birkaç yılımız var.
IoT ise hali hazırda kullanılan bir teknoloji. Telekom operatörleri IoT konusunda yatırımlarına devam ederek insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hali hazırda operatörler arabaları, sensörları, fabrikaları v.b. araçları birbirlerine bağlayarak değer oluşturuyorlar. Bizde bu konuda analitik çözümler sunarak onlara yardımcı oluyoruz.
Günümüzdeki diğer popüler konulardan biri GDPR, 1 Mayıs 2018’e kadar firmalar GDPR uyumluluğunu tamamlanmak zorunda. Sizce bu durum Tele kom Operatörlerini nasıl etkileyecek?
Evet 1 Mayıs 2018 tarihine kadar ellerinde veri olan tüm şirketler GDPR uyumluğunu yapmak zorunda. Telekom operatörlerinin elinde çok büyük bir veri havuzu bulunmakta. Öncelikle Telekom firmaları ellerindeki verilerin neler olduğunun bilincinde olmak zorunda. Bu verileri belli amaçlar dışında kullanamayacağını bilmek zorunda. Ayrıca kanunların da bilincinde olup sahip oldukları verileri nerelerde kullanabilecekleri, ne kadar süre ile kullanabilecekleri ve hangi müşterilerin hangi verilerini kullanabileceklerini iyi analiz etmeleri gerekli.
Son sorum beklentilerinizle ilgili, 2018 yılı beklentileriniz neler?
2018 yılının 2017 yılına benzeyeceğini tahmin ediyorum. 2018 iyi bir yıl olacak. Veri tarafında büyüme yaşanacağı aşikar, bunun yanı sıra veri yönetimi tarafında da büyüme olacak. Sahip olunan verilerin çoğalması analitik tarafını da olumlu etkileyecek. Veri analitiğinin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum.
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum