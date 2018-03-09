Telekom sektöründe analitiğin önemi!

Mobil Dünya Kongresinde SAS olarak ziyaretçilere neler gösterdiniz? Biz firmalara analitik çözümler sağlayan bir kurumuz. Bunun için verilerle çalışıyoruz ve Telekom operatörleri çok fazla veriye sahip. Firmaların elinde bulunan verileri her çeşit şey için kullanabiliyoruz. Ağ alanı üzerindeki verilerle çalışarak firmalara ağlarını genişletmek, geleceği öngörmek, performansını artırmak ve planlama konularında yardımcı oluyoruz. Bunların yanı sıra firmaların satış ve pazarlama departmanlarıyla da çalışmalar sürdürüyoruz. Bu sayede Telekom operatörlerinin müşterilerine daha iyi ve ihtiyaca yönelik çözümler sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra finans departmanlarıyla da birlikte çalışıyoruz. Burada da firmalara risk yönetimi ve finansal analitik konularında yardımcı olmaktayız. Ayrıca Tele kom operatörlerinin operasyon tarafıyla da yakın çalışmalarımız bulunmakta. Bunların başında Çağrı merkezleri geliyor. Şöyle özetleyebilirim. Dünya Mobil Kongresinde Telekom operatörlerine yönelik ürünlerimizi gösteriyoruz ve sunduğumuz çözümler sayesinde firmalar müşterilerine daha iyi servis ve hizmetler sunabilirler.

Müşteri sayısı açısından baktığımızda Telekom sektörü diğer sektöre nazaran daha fazla veri yüküne sahip. Bu verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen yararlar firmaların gelecekteki yaşam döngüsünü doğrudan ilgilendiriyor. SAS’den Matthieu Joosten ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Telekom operatörleri için analitik konusundaki en önemli şey nedir?



Telekom operatörleri çok fazla veri topluyorlar. Müşterilerine yardım etmek, iç işleyişi sürdürmek, İşlerini büyütmek ve daha iyiye götürmek için bu verileri analiz edecekleri bir platform oluşturuyorlar. Veri yönetimi ve analitik buradaki en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.

Son dönemde 5G ve IoT konularının fazlasıyla popüler. 5G kullanmaya başladığımızda neler değişecek?



Birkaç Telekom operatöre 5G’yi kullanmaya başladı bile. Fakat bu konuda gerekli olan ciplerin tamamı henüz piyasaya sürülmüş değil, aynı zamanda ağ üzerinde kullanılacak elementler de tamamlanmış değil. Buna rağmen söylediğim gibi birkaç operatör 5G kullanmaya başladı. Bana göre 5G’nin gerçek potansiyeli 2 ila 3 yıllık bir zamanda hissedilmeye başlanacak. Japon Tele kom operatörü geçtiğimiz günlerde 2020 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında 5G’yi kullanacağını açıklamıştı. Bu yeni dönemi keşfetmemiz için birkaç yılımız var.

IoT ise hali hazırda kullanılan bir teknoloji. Telekom operatörleri IoT konusunda yatırımlarına devam ederek insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hali hazırda operatörler arabaları, sensörları, fabrikaları v.b. araçları birbirlerine bağlayarak değer oluşturuyorlar. Bizde bu konuda analitik çözümler sunarak onlara yardımcı oluyoruz.