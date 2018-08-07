HABER

Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 22:32 | Son Güncelleme

Amerikan uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın, New York borsasından çekilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapan Musk, şirket hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği veya firmanın borsadan çekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.

17 DOLARDAN SUNULMUŞTU

Tesla'nın hisse başına 420 dolardan borsadan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.

İlk halka arzı Haziran 2010'da gerçekleşen Tesla'nın hisseleri, New York borsasına 17 dolardan sunulmuştu. Tesla hissedarları firmanın artan nakit harcamalarını ve üretimde son teslim tarihlerini kaçırmasını eleştirirken, uzmanlar Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda bu tür baskıların bir kısmının şirketin üzerinden kalkacağını savunuyor.

indir

TESLA HİSSELERİNE YÖNELİK İŞLEMLER ASKIYA ALINDI

Elon Musk'ın duyurusunun ardından Tesla'nın New York'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören hisseleri yüzde 8,5 artışla 371,15 dolara kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri de 62,4 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın Nasdaq'ın, Tesla hisselerine yönelik işlemleri TSİ 21.00'den kısa süre sonra hisse başına 367 dolardan askıya aldığı bildirildi.

tesla

"SUUDİ ARABİSTAN TESLA'NIN HİSSESİNİ ALACAK" İDDİASI

Tesla'yla ilgili bir başka haber ise İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi. Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.

AA

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!
Apple büyük indirim yaptı!Apple büyük indirim yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla New York Borsası Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

İlginizi Çekebilir

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!

Çin'den çekilen Google'la dikkat çeken teklif: Kurallara uyacaksanız geri dönebilirsiniz!

Apple büyük indirim yaptı!

Apple büyük indirim yaptı!

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

Android P'nin ismi belli oldu!

Android P'nin ismi belli oldu!

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.