Tesla’da işten çıkarmalar başladı

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda şirketi yeniden yapılandırmak için bir plan yapıldığından söz etmişti. Bizzat Musk tarafından çalışanlara atılan e-postalarda “yeniden yapılanma” planını açıkladı.
Bu kapsamda mevcut çalışanların %9’u işten çıkarılacak. Elon Musk bunun zor ama gerekli olduğunu belirtirken bunu şirketin maliyetlerini düşürmek için gerekli olduğunu açıkladı. İşten çıkarılacak çalışanlara hizmetleri için teşekkür eden Musk bu zor kararı şimdi vermezse bir daha veremeyeceğini söyledi.
İşten çıkarmalardan Tesla Model 3 üretimi etkilenmeyecek!
ABD’li üretici şu sıralar Model 3’ün üretimini arttırmaya odaklandığı için işten çıkarmalardan hiçbir üretim işçisinin etkilenmeyeceğini doğruladı.
Elon Musk, şirketin kurulduğu 2003 yılından bu yana hiç kâr etmediğini açıkça söyledi. Şirketin 2015 yılı sonundaki çalışan sayısı 14.000’in üzerinde seyrederken Mart 2018 itibariyle bu rakam 37.000’i aştı.
Sadece birkaç yıl içerisinden çalışan sayısını yaklaşık iki katına çıkaran şirket, bu iş gücünü üretime verimli bir şekilde yansıtamadı. Zaten son dönemde geciken Model 3 teslimatları ile nakit akışı sıkıntısı çeken şirket bir yerde bu kararı vermek zorunda kaldı. İşten çıkarmalar ile birlikte maliyetleri azaltmaya hedefleyen şirket 2018’in üçüncü çeyreğinde karâ geçmeyi umuyor.
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