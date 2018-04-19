Tesla Model 3’e rakip geldi : 2020 Lexus CT

Japon otomotiv devi Toyota’nın lüks otomobil kuruluşu Lexus, yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. 2020 yılında piyasaya sunulması beklenen lüks model için saf elektrikli ve hibrid olmak üzere iki farklı varyant planlanıyor. Lexus Avrupa yöneticisi Pascal Ruch yaptığı açıklamada “ Gelecek EV modeli, mevcut Lexus CT ardılı olacak. Bu modelle Mercedes-Benz A-Serisi ve BMW 1 Serisi’ne karşı fark yaratmak istiyoruz” dedi. Mevcut CT jenerasyonu 1.8 hibrid motoru ile dünyanın birçok ülkesinde satılıyor.

Yeni Lexus CT, markanın üst kuruluşu olan Toyota’nın sevilen hatchback modelinde kullanılan TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunu kullanacak. Markanın bu mimari üzerine inşa edilen mevcut hiçbir EV modeli yok. Bu bir ilk olacak. CT, düşük profilli bir model olmasına rağmen, Japon üretici için önemli bir model. Çünkü markanın satışları iyi giden bu küçük hatchback ailesi için büyük planları var.

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