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Tesla Model S tam iki kez daha alev aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

8 Mayıs 2018 tarihinde ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen korkunç Tesla Model S kazası ile ilgili Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu bir rapor hazırladı. Raporda elektrikli aracın bataryası ile ilgili ilginç bir detay yer alıyor. İşte detaylar.

Tesla Model S tam iki kez daha alev aldı!

8 Mayıs’ta Florida’da gerçekleşen ölümcül Tesla Model S kazasında 18 yaşlarındaki iki lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Araçtaki üçüncü genç ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. 187 km/s gibi ölümcül bir hızda gerçekleşen kazada Model S bir trafik levhasına ve ardından beton duvara çarparak anca durabildi. Şiddetli çarpışmadan saniyeler sonra alevler içinde kalan araç bölgedeki itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile yaklaşık 300 galon su ve köpük kullanılarak söndürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen ulaşım kazalarını araştırmakla görevli olan Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) 8 Mayıs’ta meydana gelen ölümcül Tesla Model S kazası ile ilgili ön raporunu ise geçtiğimiz Salı günü tamamladı.

NTSB yayınladığı raporda kazada görevli itfaiyecilerin ifadelerini açıkladı. İfadelere göre araçta meydana gelen yangının söndürülmesinin ardından geç saatlerde aracın enkazı kaldırılmaya çalışıldı. Ancak bu esnada araçta yer alan elektrik bataryasının tam iki kez alev aldı. Çıkan iki yangında tam zamanında söndürüldü.
Yayımlanan rapordan sonra gözler Tesla’ya çevrildi. Ancak şirket rapor hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Öte yandan Tesla, elektrikli otomobillerinde geleneksel benzin ve dizel otomobillerden daha az yangın çıktığı iddiasındaki kararını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Los Angelas Santa Monica Bulvarı’nda park halindeki Tesla Model S, bataryasında çıkan bir yangın nedeniyle bir anda alevler içinde kaldı. Yangın esnasında aracın içinde hiç kimsenin bulunmaması ise büyük bir şans olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Tesla

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