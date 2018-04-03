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Tesla Model X kazasında neler oldu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Arizona’da yaşanan otonom UBER araç kazasının üzerinden çok zaman geçmeden Tesla Model X ile gerçekleşen talihsiz kaza otonom sürüş sistemlerinin güvenilirliği konusundaki endişeleri daha da arttırdı. 

Tesla Model X kazasında neler oldu?

23 Mart günü Kuzey Kaliforniya otobanında seyreden bir Tesla Model X beton bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle araçta çıkan yangında sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili yapılan soruşturmanın detayları ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Detaylardan en önemlisi ise aracın otomatik pilot kontrolünde olduğu. Aracın bilgisayar kayıtlarına göre kazadan 6 saniye kadar önce sürücünün elleri direksiyonda değildi. Ayrıca otonom sürüş sisteminin kazadan önce sürücüyü birkaç defa kontrol ele alması gerektiği ile ilgili uyarıda bulunduğu biliniyor. Sürücünün şeritleri ayırmak için kullanılan beton bariyeri 150 metre önce yani kazaya 5 saniye kala fark etmesinin mümkün olduğunu ancak sürücünün duruma hiçbir tepki vermediği ya da veremediği diğer bilinenler arasında.

Yaşanan bu kaza, Tesla için zaten zor geçen bir dönemde gerçekleşti ve işleri içinden çıkılmaz bir hale soktu. Tesla Model 3’ün üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle şirketin borsadaki hisseleri sürekli düşüş halinde ve şirketi çöküşe doğru sürüklüyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Model S’in direksiyonunda çıkan bir sorun nedeniyle yaklaşık 123.000 Tesla Model S, geri çağrıldı.
Şirketin CEO’su Elon Musk kazayla ilgili yaptığı açıklamada “Kazanın gerçekleştiği Model X, son derece gelişmiş bir otomatik pilot sistemi olan Autosteer ile donatılmıştı. Ancak sürücüler otomatik pilot özelliği devredeyken de sürüşten sorumludur ve her an aracın kontrolünü ele almaya hazır olmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla Model X teknoloji

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