Tesla'nın İstanbul Servis Müdürü olmak ister misiniz?

Geçtiğimiz günlerde çılgın girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Tesla markasının Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonları açacağını Twitter üzerinden duyurmuştu. Türkiye'deki faaliyetlerini hızlandıran marka şimdi de İstanbul'da faaliyet gösterecek servis için Servis Müdürü ilanı verdi.

Bir süredir Türkiye ilgisi olduğu bilinen markanın ülkemizde hatırı sayılır bir kitlesi var. Türkiye'ye genelde Avrupa üzerinden gelen Tesla marka araçların fiyatları ise 100 bin euro civarında. Bugüne kadar Türkiye'de resmi servis olmadığından bakım ve tamir gibi çalışmalar için araçlar yurtdışına gönderiliyordu. Ancak bu durum değişcek gibi görünüyor.

SERVİS MÜDÜRÜ ARANIYOR



Tesla'nın resmi internet sitesinde yer alan ilana göre firma İstanbul'da açacağı ilk resmi servisi için Servis Müdürü arıyor. İngilizce olarak yayınlanan ilanda müdürün iş tanımı ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor ve otomobil sektöründen olması gerekmediğinin altı çiziliyor. Müdürün özellikle ekibe liderlik etmesi beklendiği belirtilen ilanda en az lisans yani üniversite mezunu olma şartı var. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilgisi de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Eğer siz de bu asgari şartları sağlıyor ve iş ilanına başvurmak istiyorsanız Tesla'nın internet sitesini kullanabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

