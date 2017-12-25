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Tesla Roadster’ı Mars’a yolluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.12.2017 16:40 | Son Güncelleme 10 saat önce

Musk bugün Instagram hesabında, “Kırmızı gezegen için kırmızı bir araba” başlığıyla Mars’ın yörüngesine göndereceği Tesla Roadster’ın, Falcon Heavy roketlerine yüklenmiş halde ki fotoğraflarını paylaştı.

Tesla Roadster’ı Mars’a yolluyor

Elon Musk daha önce Twitter’da yaptığı paylaşımla Mars’ın yörüngesine gönderecekleri ilk Falcon Heavy roketine kendi kiraz rengi Tesla Roadster’ını koyacağını ve otomobilde David Bowie’nin ünlü Space Oddity şarkısı çalacağını söylemişti. Sonrasında yaptığı röportajlarla bunun şaka olduğunu ima eden Elon Musk, bu hayalinden vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Space X yetkilileri, ilk test uçuşunda bir roketin içerisine böyle bir yük koymanın patlamayla sonuçlanabileceğini belirtmiş ve çekincelerini ortaya koymuşlardı. Daha sonrasında ise arabanın sahte bir versiyonunu koymak planı ortaya çıkmıştı. Ancak Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendi otomobilinin Mars yolcusu olduğunu doğruladı. Paylaşımda “roketlerin testlerinde normal bir uçuşu deneyimlemek için beton veya çelik ağırlıklar kullanılır ancak bu bizim için sıkıcı” tabirlerini kullandı.

Space X’in Mars taşımasını gerçekleştirecek olan yeni roketi Falcon Heavy tamamlandı ve Ocak ayında Cape Canaveral üssünden ilk kalkışını gerçekleştirmesi planlanıyor. Eğer herşey yolunda giderse Tesla Roadster içerisinde ‘Space Oddity’ çalarken Mars’ın eliptik yörüngesinde milyarlarca yıl boyunca dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Mars Tesla Roadster

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