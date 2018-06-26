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Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 08:57 | Son Güncelleme

Tesla Türkiye, bugün iş ilanları ile gündeme geldi. Tesla Türkiye’de çalışmak isteyenler için açılan iş pozisyonları ve nasıl başvurulacağı haberimizde yer alıyor.

Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!

Elon Musk‘ın CEO görevini üstlendiği ve kurucusu olduğu Tesla, uzun bir süredir Türkiye pazarına giriş yapmak için hazırlanıyordu. 2018 yılı bitmeden Türkiye’deki faliyetlerine resmi olarak başlaması beklenen Tesla, bugün iş ilanları ile gündeme geldi.

Tesla Türkiye, İstanbul‘da çalışmak üzere; Satış Danışmanı, Ürün Sorumlusu ve Mağaza Müdürü gibi pozisyonlarda iş arkadaşları arıyor. Tesla’nın LinkedIn sayfası üzerindeki bu iş ilanlarına başvurarak, siz de otomobil devinin Türkiye kanadında çalışmaya başlayabilirsiniz.

Tesla’nın iş ilanına buradan başvurabilirsiniz.

Tesla ilk başta İstanbul’da bir satış mağazası ile servis noktası açacak. Tesla, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, otomobillerini bu mağazalardan sipariş alıp, yine aynı mağazadan satışını yapacak.

Tesla’nın ülkemizde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre; Tesla otomobilleri 300 ila 500 bin TL arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Yükselen dolar kurundan dolayı bu fiyatların daha da artmasının beklendiğini belirtelim. Bakalım Tesla, ülkemizde başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Tesla tesla türkiye

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