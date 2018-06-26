Tesla Türkiye mağazası o AVM'de açılacak

Bir süredir Türkiye pazarına girmek için adımlar atan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak servis için müdür ilanı veren firma, ardından satış mağazasında çalışacak personel arayışına girmişti. Bu pozisyonlar için popüler iş ağı LinkedIn üzerinden ilanlar yayınlayan Tesla'nın mağazasını açacağı lokasyonlar da bu ilanlarda ortaya çıktı.

Tesla Türkiye mağazasının yeri belli oldu

İlanlara başvurarak yaptığımız denemelerde satış mağazasının lokasyonu ile ilgili bilgiler de yer aldığını gördük. Buna göre Tesla'nın Türkiye'deki ilk satış mağazasının konumu İstanbul'da bulunan Zorlu Center'da olacak.

Mağazalarında otomobillerinin konfigürasyon ve sipariş gibi işlemlerini gerçekleştiren Tesla, bu satış noktalarından ürünlerini gerçek zamanlı olarak satmıyor. Kullanıcılar beklentilerini ve konfigürasyonu belirledikten sonra araçlarla ilgili ödemeyi yapıyorlar. Siparişi verilen araç da zamanı geldiğinde sahibine teslim ediliyor.

Halen Tesla otomobilleri satılıyor