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Tesla Türkiye mağazası o AVM'de açılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazasının açılacağı AVM belli oldu.

Tesla Türkiye mağazası o AVM'de açılacak

Bir süredir Türkiye pazarına girmek için adımlar atan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak servis için müdür ilanı veren firma, ardından satış mağazasında çalışacak personel arayışına girmişti. Bu pozisyonlar için popüler iş ağı LinkedIn üzerinden ilanlar yayınlayan Tesla'nın mağazasını açacağı lokasyonlar da bu ilanlarda ortaya çıktı.

Tesla Türkiye mağazasının yeri belli oldu

İlanlara başvurarak yaptığımız denemelerde satış mağazasının lokasyonu ile ilgili bilgiler de yer aldığını gördük. Buna göre Tesla'nın Türkiye'deki ilk satış mağazasının konumu İstanbul'da bulunan Zorlu Center'da olacak.

Mağazalarında otomobillerinin konfigürasyon ve sipariş gibi işlemlerini gerçekleştiren Tesla, bu satış noktalarından ürünlerini gerçek zamanlı olarak satmıyor. Kullanıcılar beklentilerini ve konfigürasyonu belirledikten sonra araçlarla ilgili ödemeyi yapıyorlar. Siparişi verilen araç da zamanı geldiğinde sahibine teslim ediliyor.

Halen Tesla otomobilleri satılıyor

Tesla'nın otomobilleri Türkiye'de satılıyor ancak bu resmi kanaldan yapılan bir satış değil. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden getirilen otomobiller burada aracılar tarafından piyasaya sürülüyor. Şu an Türkiye'de satılan sıfır Tesla otomobillerinin fiyatları modeline göre değişiklik göstermekle beraber 110 bin eurodan başlıyor. İkinci elde ise rakamlar 77 bin - 100 bin euro aralığında değişiyor. Türkiye'de resmi bir servisi olmadığından bu şekilde satılan araçların bakım ve tamir işlemleri genelde yurtdışında yapılıyor.

Tesla otomobil fiyatları ucuzlar mı ?

Açılacak servis ve satış mağazası ile Tesla'nın Türkiye'deki varlığı resmileşmiş olacak. Ancak Türkiye şartlarına göre oldukça yüksek seviyelerde bulunan Tesla otomobillerinin fiyatları, firma resmi olarak temsil edildiğinde düşer mi bilinmiyor. Fiyatlarda biraz da olsa indirim olacağını umuyoruz. Yine de bunun bir beklenti olduğunu belirtelim.

Apple da Zorlu Center'ı seçmişti

Apple, Türkiye pazarına kendi mağazalarıyla giriş yaptığında ilk lokasyon olarak Zorlu Center'ı seçmişti. Üst düzey gelir grubuna hitap eden mağaza ve konseptiyle bilinen bir AVM olan Zorlu Center, Apple'dan sonra Tesla'nın da ilk mağazasını açtığı yer olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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