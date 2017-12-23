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Tesla’dan ‘Model 3’ için ezber bozan anlayış

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 14 saat önce

Tesla'nın ortalama tüketici için ürettiği Model 3'ün teslimatları hızlandırıldı. Model 3'ün daha pahalı Tesla modellerinden farklı bir özelliği bulunuyor.

Tesla’dan ‘Model 3’ için ezber bozan anlayış

Bu yıl teslimatları başlayan Model 3, garanti kapsamında Model X ve Model S’e benzer nitelikte özellikler taşıyor. Aracın dört yıllık yeni araba garantisi bulunuyor. Ayrıca sekiz yıllık batarya ve güç garantisi dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Model 3’ün daha pahalı modellerden farklı bir özelliği var. Standart bataryalar için 100 bin mil, uzun menzilli bataryalar içinse 120 bin millik bir kilometre sınırlaması var. Asıl büyük haber ise şöyle: Tesla, alıcılara bir Model 3 bataryasının sekiz yıllık garanti süresi boyunca kapasitesinin en az yüzde 70’ini koruyacağını garanti ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Tesla Model 3

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