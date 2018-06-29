Tether uygulaması ile tanışın

Genellikle sıradan bir kullanıcı için bu ağ ürünlerinin kurulumu ve yönetimi için kullanılan web arayüz programları ürkütücü olabiliyor. Arayüze erişim bile pek çok kullanıcı için zor gelebiliyor ve hata yapmaktan korkuluyor. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, ‘kullanıcı dostu yaklaşımla ağ ürünlerinin daha basit yönetilmesi için Tether uygulamasını geliştirdi.

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan cihazların kolayca yönetilmesini sağlayan bu uygulama, bir süredir kullanımda ve sürekli geliştiriliyor.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle pek çok alışkanlığımız da değişti. Artık birçok işi akıllı telefon aracılığıyla yapmak istiyoruz. Akıllı telefon uygulamaları, çoğu kullanıcıya web tabanlı arayüz programlarından daha basit ve kolay geliyor. TP-Link de kullanıcıların bu yönelimine uygun olarak Android ve iOS destekli uygulamalar geliştirdi. Modem, yönlendirici (router) ve menzil genişletici (range extender) ürünleri için geliştirilen uygulama olan Tether, şu anda Türkiye’de satışta olan bu tür cihazların büyük çoğunluğunda kullanılabilir durumda.