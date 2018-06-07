Tetris efsanesi geri geliyor

Sony Interactive Entertainment, E3 2018 öncesi ilk bombayı patlattı. Tetris, PlayStation 4 oyuncuları için geri dönüyor.

Sony Interactive Entertainment, Lumines ve Rez'in yaratıcısı Tetsuya Mizuguchi önderliğinde Enhance Games tarafından geliştirilen puzzle oyunu Tetris Effect'i PlayStation 4 için duyurdu.

Tetris Effect 30'dan fazla aşama, oyun boyunca ilerledikçe değişen eşsiz görseller ve ses efektleri sunulacak. Oyun PlayStation VR desteği de sunacak. Ayrıca oyun çıkmadan önce bir demo yayınlanması planlanıyor. Demo ile sizde eski anılarınızı tazeleyebilirsiniz.

Hatırlarsanız sizlere dün Sony Interactive Entertainment'in E3 2018 öncesi yeni duyurular yapacağını aktarmıştık. Bu planlamanın ilk ayağı Tetris oldu. Yarından itibaren devam edecek olan duyuru planlamasına aşağıdan göz atabilirsiniz.

• 7 Haziran 2018 TSİ 18:00 – Bir Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios oyununun çıkış tarihi duyurulacak.

• 8 Haziran 2018 TSİ 18:00 – Yeni bir PlayStation 4 oyunu duyurulacak.

• 9 Haziran 2018 TSİ 18:00 – Yeni bir PlayStation VR oyunu duyurulacak.

• 10 Haziran 2018 TSİ 18:00 – Heyecanla beklenen bir oyun PlayStation VR'a gelecek.

Kaynak: Teknolojioku

