Thanos Reddit kullanıcılarının yarısını ortadan kaldırmaya geliyor!

Reddit, tarihin en büyük ban dalgasına hazırlanıyor. Çünkü Avengers ekibinden sonra sıra Reddit kullanıcılarına geldi ve Thanos bu kitlenin yarısını da evrenden silmeye kararlı gibi duruyor.

9 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan toplu ban dalgasının, Reddit tarihindeki en büyük kitlesel ban eylemi olacağı düşünülüyor. Abonelerin yarısının tamamen rastgele olarak banlanacağı eylemin amacıysa, tamamıyla filmde ortaya atılan nedenle aynı çizgide ilerliyor.

Ne kadar kulağa eğlenceli bir etkinlik gibi gelsede böyle bir eyleme ne gerek vardı demeden de kendimi alamıyorum. Hatta şimdiden bu eyleme gönüllü olan 350 bin kişi var.

r/thanosdidnothingwrong adlı subreddit'a buradan ulaşabilir ve siz de bu etkinliğe kaydınızı yaptırabilirsiniz. İlk olarak bu fikre pek sıcak bakmayan yönetim, beklenilenden daha fazla ilgi ile karşılanınca eylem resmileşti ve 9 Temmuz'da toplu ban dalgasının gerçekleşeceği resmi olarak duyuruldu.

Toplu ve rastgele şekilde bu tür bir banlamanın gerçekleştirilmesi kolay iş değil, bu nedenle site adminleri özel bir bot hazırlıyorlar. Bu botun tamamlanmasıyla birlikte 9 Temmuz'da subreddit'teki tüm abonelerin yarısı banlanacak. Banlanan aboneler için yeni bir subreddit oluşturuldu bile; r/inthesoulstone adlı o subreddit ise adını filmde ölen karakterlerin nereye gittiklerine dair bir teoriden almış durumda.

Kaynak: Teknolojioku

