The Crew 2'nin açık betası erişime açıldı!

The Crew 2'nin açık betası bugün itibariyle PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hatırlarsanız daha öncesinde de seçili oyuncular için kapalı beta deneyime sunulmuştu.

Bizimde katılma şansı bulduğumuz betada, sizlere oyunun nasıl olduğunu inceleme yazımızda aktarmıştık. Dilerseniz o inceleme yazısına da buradan ulaşabilir ve The Crew 2'nin nasıl bir deneyim sunduğu konusunda az çok bir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ek olarak açık betada oyunun tüm açık dünyası erişilebilir olacak ve aşağıdaki sekiz disiplin bulunacak. Ayrıca betada kaydetmiş olduğunuz ilerleme oyunun tam sürümünü aktarılmayacak. O yüzden bizden tavsiye: fazla abartarak oynamamanız. Sonrasında bıkkınlık hissi yaşayabilirsiniz.

Aerobatics

Drift

Jetsprint

Motocross

Powerboat

Rally Raid

Street Racing

Touring Car

Beta 24 Haziran tarihinde Türkiye saati ile 11:00'da sona erecek. The Crew 2, 29 Haziran 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini almış olacak. Verin ara gazı o zaman!

Kaynak: Teknolojioku

